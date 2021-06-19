Знаменитый матерный хит украинских болельщиков про президента России Владимира Путина попал в эфир национальных спортивных телеканалов РФ "Матч! Футбол 1" и "Матч Премьер". Песня "Путин – х**ло" прозвучало на первых минутах матча Украина – Северная Македония, который состоялся 17 июня в румынском Бухаресте.

В то время, как комментатор рассказывал про составы команд, на заднем фоне отчетливо были слышны голоса наших соотечественников, распевавших общеизвестную композицию. Журналист не успел никак отреагировать на это, сделав вид, что ничего не случилось.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 2-го тура чемпионата Европы по футболу между Украиной и Северной Македонией завершился со счетом 2:1.

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Несмотря на преимущество наших футболистов, они заработали необязательный пенальти во втором тайме.

После перерыва Руслан Малиновский мог сделать счет 3:1, но не забил 11-метровый удар.

В этом поединке особое внимание было приковано к украинским болельщикам.

Они вывесили на трибунах несколько флагов, один из которых организаторы заставили снять.

После матча трибуны устроили скандирование "Шева! Шева!.

Сборная Украины подошла к своим фанатам и поблагодарила их за поддержку.

На послематчевой пресс-конференции лидер "желто-синих" Андрей Ярмоленко отжег с бутылками спонсоров, перевернув поступок Криштиану Роналду.

Свой следующий поединок украинцы проведут против Австрии. Уже опубликован расклад, как нашей команде выйти в плей-офф.