'Устроить с ним войну': небитый супертяж пригрозил Усику

Непобежденный хорватский супертяж Филип Хргович (16-0, 13 КО) пообещал отобрать пояса у объединенного чемпиона дивизиона Александра Усика (21-0, 14 КО). 31-летний уроженец Загреба с нетерпением ждет, когда его официально назовут обязательно претендентом на титулы украинца по линии Международной федерации бокса (IBF).

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Об это Хргович заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV. Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года подчеркнул, что успехом к победе в поединке против Усика станет мощная работа по корпусу украинского чемпиона, а также то, что он по скорости не уступает в скорости нашему соотечественнику.

"Я думаю, что у меня есть лучшие качества, чтобы победить Усика, потому что я достаточно быстрый как на супертяжа, я могу выбрасывать много ударов. Он не сможет меня нокаутировать. Я мощный панчер. Думаю, мне хватает выносливости, чтобы выбрасывать много ударов. Когда Даниель Дюбуа дал волю рукам, он доставил Усику проблемы. Усику это не нравится. Усика нужно бить по корпусу. Нужно выйти, заставить его пятиться и устроить с ним войну", – сказал Хргович.

Напомним, 26 августа Усик нокаутировал Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО). Накануне команда британского боксера подала апелляцию на результат боя. В СМИ был опубликован текст протеста, в котором рефери Луиса Пабона обвинили в том, что он лишил Дюбуа чемпионского пояса. В свою очередь, менеджер Усика Эгис Климас высмеял сторону претендента.

Сам бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Александр нанес по оппоненту 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Спустя некоторое время появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика в запрещенную зону.

Позже катмен Усика Анбер пришел в студию Sky Sports, где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC).

Как сообщал OBOZREVATEL, одно из российских пропагандистских СМИ решило нелепо задеть Александра Усика, вспомнив "лишение" украинца чемпионского пояса.

Кроме того, легендарный боксер Рой Джонс-младший нашел "уязвимость" украинского чемпиона. А бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Пол Малиньяджи назвал позором поведение Даниеля Дюбуа .

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