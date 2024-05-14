'У Тайсона биполярка': Усик ответил на комплименты Фьюри

Объединенный чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) заподозрил Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) в биполярном расстройстве. К такому выводу украинец пришел после того, как британский боксер резко сменил риторику в его адрес и начал высказываться комплиментарно.

Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground. По словам нашего соотечественника, он не обращает внимание на все высказывания Фьюри, которые меняются каждую неделю. Также Александр добавил, что ждет своей победы в поединке 18 мая.

"Я думаю, что у Тайсона биполярка. Немножко. Однажды он называет меня кроликом, страшным человеком, легким супертяжем. А уже через неделю говорит много хороших слов, называет хорошим боксером. Но я не обращаю на это внимание. Я сфокусирован на поединке и делаю свою работу. У меня нет прогноза на бой, потому что я не эксперт, а лишь спортсмен. Хороший бой. Парень из Украины – абсолютный чемпион мира", – сказал Усик.

Накануне боя 18 мая команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент.

Позже отец боксера принес свои извинения. В свою очередь, сам Тайсон появился в Саудовской Аравии на костылях, озадачив болельщиков и экспертов.

Ранее Фьюри вновь обозвал Усика сосиской и пообещал его победить. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт, и признался, зачем на самом деле решил подраться с украинцем.

Также стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Промоутер Эдди Хирн пожелал украинцу поражения в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также определился со своим фаворитом противостояния легендарный Леннокс Льюис.

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