'Жирный, длинный, неуклюжий': Фьюри сделал откровенное признание перед боем с Усиком

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) признался, что сталкивался с настоящей травлей, когда начинал заниматься спортом. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, добавил, что никто не верил в его способность стать чемпионом мира в супертяжелом весе.

Об этом Фьюри рассказал в интервью пресс-службе промоутерской компании Queensberry Promotions, которая опубликовала соответствующее видео на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. По словам Тайсона, он всегда мечтал стать чемпионом мира.

"Мне не нравится травля. Бокс – это как искусство. Я всегда хотел стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Остальные дети хотели быть полицейскими, пожарными, космонавтами, футболистами, а я – чемпионом супертяжелого веса. Всегда. И я следовал этой мечте. Мне говорили, что я не смогу сделать это, что я большой толстый ребенок, длинный, неуклюжий. "Он не Мохаммед Али или Майк Тайсон. Он – жирная детина из Манчестера", – так говорили", – рассказал Фьюри.

18 мая британский боксер подерется с Александром Усиком (21-0, 14 КО) за звание абсолютного чемпиона мира. На минувшей неделе был назван транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Также появились новые детали проведения двух боев Усика и Фьюри, включая реванш в октябре нынешнего года. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца. В команде Александра также назвали боксера, который заменит британца в случае отказа того выходить на ринг 18 мая.

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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