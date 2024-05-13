'Упомянул моего сына': отец Фьюри сказал, зачем ударил головой украинца

Отец Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) Джон извинился перед болельщиками за то, что спровоцировал стычку с командой Александра Усика (21-0, 14 КО). При этом британец обвинил украинца Станислава Степчука, которому он нанес удар головой, в неуважении к своему сыну.

Об этом Фьюри-старший заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. Отец обладателя пояса Всемирного боксерского совета (WBC) добавил, что накануне поединка 18 мая у всех зашкаливают эмоции, однако он будет всегда защищать своего сына от нападок других.

"Искренние извинения всем участникам. Мы такие, какие есть. Эмоции и напряжение зашкаливают. Он был очень неуважительным парнем. Если вы подойдете близко к окружению бойца, вам может что-то прилететь. Для меня важно уважение к моему сыну, а он ничего этого не проявлял. Он упомянул моего сына, и все, так что он должен был получить в ответ. Меня не беспокоит рассечение. Это то, ради чего мы живем, мы сражаемся с людьми. Для меня это обычное явление", – сказал Джон Фьюри.

Ранее Фьюри вновь обозвал Усика сосиской и пообещал его победить. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт, и признался, зачем на самом деле решил подраться с украинцем.

Также стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Промоутер Эдди Хирн пожелал украинцу поражения в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также определился со своим фаворитом противостояния легендарный Леннокс Льюис.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!