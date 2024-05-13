'Он просто не выдержал': в команде Усика раскрыли подробности стычки с отцом Фьюри

Член команды Александра Усика (21-0, 14 КО) Станислав Степчук назвал сумасшедшим Джона Фьюри, который нанес ему удар головой. 30-летний украинец, комментируя инцидент, отметил, что хотел ударить отца Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) в ответ, однако это выглядело бы некрасиво.

Об этом Степчук, который сам ранее занимался боксом, рассказал YouTube-каналу Seconds Out. Его журналист назвал инцидент первым андеркартом боя Усик – Фьюри, рассмешив украинца. Станислав посоветовал Фьюри-старшему не смотреть поединок 18 мая, потому что это может повлиять на его здоровье.

"Я просто поддерживал нашу команду. Мы только кричали "Усик, Усик", я его не трогал. Он просто не выдержал. Да, я хотел его ударить в ответ, но из-за разницы в возрасте это было неудобно. Я бы ему не советовал смотреть бой с такими эмоциями. Лучше бы он следил за ним с закрытыми глазами. Потому что у него может не выдержать сердце", – сказал Степчук.

Отметим, что сам Тайсон был шокирован, когда увидел рассечение своего отца. Соответствующее видео было опубликовано изданием Daily Mail в социальной сети Х, ранее известной как Twitter.

Ранее Фьюри вновь обозвал Усика сосиской и пообещал его победить. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт, и признался, зачем на самом деле решил подраться с украинцем.

На позапрошлой неделе стал известен транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Стало известно, что второй реванш боксеров запланирован на середину октября. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца.

Также в сети появилось видео, которое раскрыло истинное отношение Усика к России. А в сборной РФ злобно оценили шансы украинца в поединке против Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также определился со своим фаворитом противостояния легендарный Леннокс Льюис.

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