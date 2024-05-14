'Этого не случилось': Фьюри оценил выступление Усика в супертяжелом весе

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) назвал Александра Усика (21-0, 14 КО) сильнейшим оппонентом в карьере. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, признался, что его впечатлили выступления украинца в супертяжелом дивизионе.

Об это Фьюри рассказал в интервью Box Nation. Британский чемпион сделал особенный акцент на поединке Усика против Даниеля Дюбуа (20-2, 19 КО) в августе минувшего года. Он отметил, что украинский боксер выглядел просто превосходно против более молодого соперника.

"Усик – сильнейший парень, против которого я когда-либо дрался. Он лучше Кличко, Уайлдера, Чисоры, Уайта. Он лучше их всех. Он – чемпион мира в двух весовых категориях, олимпийский чемпион. Да, меня очень впечатлило все то, что он делает в хэвивейте. Он перебоксировал Джошуа, которого считали убийцей, а этого не случилось. Он проделал отличную работу. В свои 36 он побил 25-летнего Дюбуа. Усик – очень хороший соперник", – сказал Фьюри.

Накануне боя 18 мая команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент.

Позже отец боксера принес свои извинения. В свою очередь сам Тайсон появился в Саудовской Аравии на костылях, озадачив болельщиков и экспертов.

Ранее Фьюри вновь обозвал Усика сосиской и пообещал его победить. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт, и признался, зачем на самом деле решил подраться с украинцем.

Также стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Промоутер Эдди Хирн пожелал украинцу поражения в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также определился со своим фаворитом противостояния легендарный Леннокс Льюис.

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