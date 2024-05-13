'Повсюду будет кровь': Фьюри пообещал 'победить глупую сосиску' Усика

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри твердо уверен в своей победе над Александром Усиком (21-0, 14 КО) в поединке 18 мая. Цыганский король, как называют британца, отметил, что с уважением относится к сопернику, которого снова обозвал сосиской.

Об этом Фьюри заявил в интервью изданию The Telegraph. Супертяж из Манчестера отметил, что Усик хоть и побил дважды Энтони Джошуа (28-3, 15 КО), но это нельзя назвать большим достижением, так как британец существенно уступает многим боксерам в своих навыках. Тайсон также добавил, что его не беспокоит рассечение, которое он получил в феврале.

"Меня не беспокоят глаза. Если снова будет сечка, количество просмотров вырастет, повсюду будет кровь, но я не позволю остановить бой. Я собираюсь уничтожить Усика. Я просто хочу победить эту глупую сосиску. Да, Усик быстрый, талантливый, он дважды перебоксировал крупного супертяжа Энтони Джошуа, но тот абсолютно однообразен. Я я мог бы перебоксировать его с закрытыми глазами. Я просто другой", – сказал Фьюри.

До британец рассказал, ради чего он дерется с Усиком. Также Тайсон заявлял, что не намерен отказываться от реванша с украинцем. Повторный бой запланирован на середину октября.

На позапрошлой неделе стал известен транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Перед этим Фьюри откровенно высказался об Усике, назвав того страшным человеком. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт, и признался, зачем на самом деле решил подраться с украинцем.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также определился со своим фаворитом противостояния легендарный Леннокс Льюис.

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