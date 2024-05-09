"Победа по очкам": легенда бокса сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис назвал своего соотечественника Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) победителем боя с Александром Усиком (21-0, 14 КО). Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе при этом призвал не сбрасывать со счетов украинца.

Об этом Льюис заявил в интервью talkSport. По словам победителя Виталия Кличко, огромная сложность для Усика заключается в том, что Фьюри подходит к поединку в 18 мая в едва ли лучшей форме в карьере. Кроме того, Леннокс повторил традиционные нарративы о превосходстве Тайсона в физических данных.

"Бой с Тайсоном Фьюри ни для кого не станет простым. Он хорошо двигается, а также нужно учитывать разницу в росте. За несколько недель до боя он в отличной форме. Это говорит мне о том, что он серьезно относится к бою, и у нас будет отличный поединок. Усику будет противостоять не толстый Тайсона Фьюри, а сосредоточенный парень. Всегда говорю, что большой супертяж побьет маленького супертяжа. Я ставлю на победу Тайсона по очкам, но не нужно списывать Усика со счетов", – сказал Льюис.

Накануне в сети появилось видео, которое раскрыло истинное отношение Усика к России. А в сборной РФ злобно оценили шансы украинца в поединке против ФЬюри.

На позапрошлой неделе стал известен транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Перед этим Фьюри откровенно высказался об Усике, назвав того страшным человеком. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт. Кроме того, были озвучены фантастические гонорары соперников за поединок 18 мая.

Стало известно, что второй реванш боксеров запланирован на середину октября. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца.

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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