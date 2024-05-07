Победителя боя Усик – Фьюри ожидают санкции: в чем причина

Победитель боя Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александра Усика (21-0, 14 КО) будет лишен пояса Международной федерации бокса (IBF) до 1 июня. Это значит, что один из боксеров пробудет в звании абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе лишь пару недель.

Об этом информирует американский телеканал ESPN. IBF выставит свой титул на бой Филипа Хрговича (17-0, 14 КО) и Даниеля Дюбуа (20-2, 19 КО), который состоится в Эр-Рияде в первый день лета. В организации считают, что хорватский боксер давно должен был поспорить за пояс, чему помешало противостояние Усика и Фьюри, которое несколько раз откладывалось.

Чемпионом IBF на данный момент является наш соотечественник. Уже известно, что Александр и Тайсон проведут незамедлительный реванш, который запланирован на середину октября. В этом бою на кону будут стоять не более трех титулов. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца.

Перед этим Фьюри откровенно высказался об Усике, назвав того страшным человеком. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт. Кроме того, были озвучены фантастические гонорары соперников за поединок 18 мая.

На позапрошлой неделе стал известен транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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