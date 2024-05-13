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Бросался на украинцев и разбил лицо: отец Фьюри устроил потасовку с командой Усика. Фото и видео

Александр Чеканов
Бокс
3 минуты
69
Бросался на украинцев и разбил лицо: отец Фьюри устроил потасовку с командой Усика. Фото и видео

Команды Алекhсандра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) устроили потасовку в Эр-Рияде накануне поединка 18 мая за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Особенно отличился отец британского боксера Джон, который получил рассечение.

Бросался на украинцев и разбил лицо: отец Фьюри устроил потасовку с командой Усика. Фото и видео

Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал iFL TV. На ролике видно, что Фьюри-старший сцепился с членом команды Усика, которая в полном составе скандировала имя нашего соотечественника. Потом британец набросился еще на одного из украинцев и боднул того головой, в результате чего на лице отца Тайсона появилась кровь.

Бросался на украинцев и разбил лицо: отец Фьюри устроил потасовку с командой Усика. Фото и видео
Бросался на украинцев и разбил лицо: отец Фьюри устроил потасовку с командой Усика. Фото и видео

Другие подробности инцидента пока неизвестны. Отметим, что уже во вторник, 14 мая, начнутся медиамероприятия перед грандиозным поединком.

Бросался на украинцев и разбил лицо: отец Фьюри устроил потасовку с командой Усика. Фото и видео

На позапрошлой неделе стал известен транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Перед этим Фьюри откровенно высказался об Усике, назвав того страшным человеком. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт. Кроме того, были озвучены фантастические гонорары соперников за поединок 18 мая.

Бросался на украинцев и разбил лицо: отец Фьюри устроил потасовку с командой Усика. Фото и видео
Бросался на украинцев и разбил лицо: отец Фьюри устроил потасовку с командой Усика. Фото и видео

Стало известно, что второй реванш боксеров запланирован на середину октября. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца.

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью.

Накануне в сети появилось видео, которое раскрыло истинное отношение Усика к России. А в сборной РФ злобно оценили шансы украинца в поединке против Фьюри.

Бросался на украинцев и разбил лицо: отец Фьюри устроил потасовку с командой Усика. Фото и видео
Бросался на украинцев и разбил лицо: отец Фьюри устроил потасовку с командой Усика. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также определился со своим фаворитом противостояния легендарный Леннокс Льюис.

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