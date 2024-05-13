Бросался на украинцев и разбил лицо: отец Фьюри устроил потасовку с командой Усика. Фото и видео

Команды Алекhсандра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) устроили потасовку в Эр-Рияде накануне поединка 18 мая за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Особенно отличился отец британского боксера Джон, который получил рассечение.

Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал iFL TV. На ролике видно, что Фьюри-старший сцепился с членом команды Усика, которая в полном составе скандировала имя нашего соотечественника. Потом британец набросился еще на одного из украинцев и боднул того головой, в результате чего на лице отца Тайсона появилась кровь.

Другие подробности инцидента пока неизвестны. Отметим, что уже во вторник, 14 мая, начнутся медиамероприятия перед грандиозным поединком.

На позапрошлой неделе стал известен транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Перед этим Фьюри откровенно высказался об Усике, назвав того страшным человеком. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт. Кроме того, были озвучены фантастические гонорары соперников за поединок 18 мая.

Стало известно, что второй реванш боксеров запланирован на середину октября. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца.

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью.

Накануне в сети появилось видео, которое раскрыло истинное отношение Усика к России. А в сборной РФ злобно оценили шансы украинца в поединке против Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также определился со своим фаворитом противостояния легендарный Леннокс Льюис.

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