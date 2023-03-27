''Тайсон не верит в это'': легендарный экс-чемпион мира высказался о срыве боя Усик – Фьюри

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) отказался от поединка против украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) так как не верил в собственную победу. Кроме того, нашему соотечественнику удалось поймать на блефе Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера.

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Такое мнение в интервью YouTube-каналу ESBR Boxing выразил бывший чемпион мира в тяжелом весе Джонни Нельсон, который вошел в историю, первым 13 раз подряд защитив титул Всемирной боксерской организации (WBO). Он отметил, что в какой-то момент Усику просто надоели постоянные требования со стороны Фьюри.

"Я думаю, что Тайсон Фьюри побьет Александра Усика, но, судя по всему, Тайсон Фьюри не верит в это, потому что он просто себя вычеркнул из числа участников этого боя. Он получил то, чего хотел – распределение гонорара 70 на 30. Не знаю, что стало причиной, но Фьюри требовал все, что он хочет. В какой-то момент Усик сказал: "Мой мир не вертится вокруг тебя. Конец разговора". Вот как все обернулось", – сказал Нельсон.

Напомним, накануне Усик впервые публично прокомментировал отмену боя с Фьюри. В свою очередь, промоутер британца Энтони Джошуа (24-3, 2 КО) Эдди Хирн выразил уверенность в том, что поединок украинца против Тайсона состоится. Также стали известны слова британского чемпиона о бое с Александром.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выдвинула ультиматум Усику и Фьюри и назвала британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) обязательным претендентом на чемпионский пояс украинца. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь. А британец буквально осатанел из-за отмены поединка и засыпал Александра оскорблениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Александр Красюк раскрыл детали переговоров с Тайсоном Фьюри и причину отмены исторического супербоя. А поклонники бокса разнесли Цыганского короля в сети.

Промоутер британца пригрозил украинцу лишением чемпионского пояса. Кроме того, американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) признался, что не удивился срыву боя Усика и Фьюри.

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