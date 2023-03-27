''Меня не волнует'': стали известны слова Фьюри о бое с Усиком

Британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) действительно интересуют только деньги, а не историческое наследие в боксе, что и стало причиной срыва поединка против украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Цыганский король не собирался драться с нашим соотечественником и был сильно удивлен, когда уроженец Симферополя согласился на невыгодное для себя распределение гонорара.

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Об этом рассказал бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли в интервью ESPN. Он привел слова самого Цыганского короля, как называют британца. Американец также обвинил Фьюри в том, что тот сорвал исторический поединок против Усика.

"Фьюри теперь понимает, что может продавать целые стадионы, и неважно, с кем он будет драться. Я когда-то спрашивал его: "А как насчет наследия?" Он такой: "Меня не волнует наследие. Я забочусь о деньгах. Забудь о наследии". Я чувствую, что он вообще не хочет боя с Усиком. Во всем виноват Фьюри. Он уклоняется от Усика. Он не думал, что Усик примет предложение распределить гонорара 70 на 30", – сказал Брэдли.

Напомним, накануне Усик впервые публично прокомментировал отмену боя с Фьюри. В свою очередь промоутер британца Энтони Джошуа (24-3, 2 КО) Эдди Хирн выразил уверенность, что поединок украинца против Тайсона состоится.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выдвинула ультиматум Усику и Фьюри и назвала британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) обязательным претендентом на чемпионский пояс украинца. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь. А британец буквально осатанел из-за отмены поединка и засыпал Александра оскорблениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Александр Красюк раскрыл детали переговоров с Тайсоном Фьюри и причину отмены исторического супербоя. А поклонники бокса разнесли Цыганского короля в сети.

Промоутер британца пригрозил украинцу лишением чемпионского пояса. Кроме того, американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) признался, что не удивился срыву боя Усика и Фьюри.

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