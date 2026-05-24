На Киевщине в результате ударов РФ повреждены 110 объектов: 11 пострадавших, среди них – ребенок. Фото

В результате циничной атаки страны-террориста в ночь с 23 на 24 мая на Киевщине повреждено 110 объектов. 11 человек пострадали, среди них – ребенок. Двое людей, к сожалению, погибли.

О последних последствиях обстрела в регионе рассказал глава Киевской ОГА Николай Калашник. Он отметил, что больше всего повреждений зафиксировано в Бучанском, Фастовском и Вышгородском районах.

"Работаю в Вышгородском районе, который этой ночью также оказался под вражеской атакой. Здесь повреждена многоэтажка", – добавил чиновник.

Он также рассказал, что в одной из квартир российским дроном разрушена стена детской спальни. В соседней квартире – такая же картина: изуродована детская комната, повреждены стены. К счастью, самое главное – все люди живы, хотя были дома.

"Особенно больно, что без жилья осталась семья, которая еще с 2014 года была вынуждена покинуть свой дом и переехать в Киевскую область из-за войны. Россия снова забирает у людей ощущение дома и безопасности", – рассказал Николай Калашник.

Он отметил, что этой ночью Киевщина снова пережила одну из самых массированных комбинированных атак за последнее время. россия била по мирным городам и селам ударными дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. Под ударом были обычные люди, их дома, гражданская инфраструктура.

По состоянию на сейчас в области повреждены 110 объектов. Среди них – 49 частных домов, 9 многоэтажек, 40 транспортных средств, складские и логистические помещения, промышленное предприятие, учреждения образования, культуры и медицины.

Детали обстрела

– В Фастовском районе повреждены частные дома, многоэтажки, амбулатория, учреждение культуры и автомобили. Пострадали шесть человек.

– В Бучанском районе повреждены жилые дома, складские и логистические помещения, транспорт. К сожалению, один человек погиб, еще один – травмирован.

– В Обуховском районе погиб человек, еще двое пострадали, среди них ребенок. Повреждены жилые дома.

– Также последствия атак зафиксированы в Белоцерковском, Броварском и Бориспольском районах.

Всего в результате атаки пострадали 11 человек, среди них один ребенок. Девочке меньше года, самому старшему из пострадавших 99 – он второй раз проживает войну из-за оккупантов.

На местах продолжают работать коммунальщики, аварийные бригады, представители местной власти.

"Помогаем людям, фиксируем последствия и делаем все необходимое для ликвидации последствий вражеской атаки. Россия в очередной раз воюет против мирных людей. Но Киевщина выстоит. Как выстояла раньше", – резюмировал ситуацияю чиновник.

Ранее сообщалось, что во время массированной комбинированной атаки 24 мая Россия задействовала баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Удар этой ракеты зафиксирован в районе Белой Церкви.

По данным Воздушных сил, этой ночью Россия атаковала 690 ракетами и дронами, использовав 90 ракет и 600 БПЛА различных типов. Силы ПВО обезвредили 604 цели, в том числе 549 дронов, 44 крылатые и 11 баллистических ракет.

Основной удар принял на себя Киев. Последствия фиксировались во всех районах города. Есть прилеты в жилые дома и более 50 пострадавших, погибли по меньшей мере два человека. Мониторинговые каналы назвали ночную атаку "одним из самых массированных ударов по Киеву" с начала 2025 года.

Также в Черкассах дрон оккупантов ударил по многоэтажке. Пострадали по меньшей мере 11 человек, среди них есть дети. Горели квартиры на нескольких этажах дома.

