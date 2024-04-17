'Существует огромный риск': проведение боя Усик – Фьюри поставили под сомнение

Бывший чемпион мира в среднем весе Джордж Гроувз все еще ставит под сомнение проведение поединка между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) 18 мая. Британец отметил, что его соотечественник никогда не горел желанием выйти на ринг против украинца.

Об этом Гроувз заявил в интервью Betway, пишет портал sportbible.com. Он выразил уверенность в том, что поединок против Усика несет огромный риск для Фьюри, и Тайсон наверняка предпочел бы подраться с соотечественником Энтони Джошуа (28-3, 25 КО), где у него было бы больше шансов победить.

"Я говорил с самого начала – я поверю в этот бой, только когда увижу его. Не думаю, что Фьюри когда-либо мечтал о бое с Усиком. Для него существует огромный риск в бою с Усиком. Вероятно, он действительно надеется, что Усик не сможет нанести донести свои удары по корпусу. И я не верю, что если Фьюри выйдет из сделки по бою с Усиком, ему придется заплатить штраф в 10 миллионов долларов", – сказал Гроувз.

Ранее глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих для подсчета очков в поединке Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано, а также сообщил о радикальном решении по бою.

В свою очередь Тайсон на пресс-конференции в Моркаме также раскрыл свое отношение к Александру, а также высказался о срыве поединка 17 февраля. В ответ промоутер украинца Александр Красюк назва этот перфоманс прощанием Фьюри со своим поясом WBC.

Перед этим в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

До этого Тайсон вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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