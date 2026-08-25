Путин: государство будет отбирать предприятия, плохо защищавшиеся от украинских атак.

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Одно из существенных изменений последней недели состоит в том, что Украина начала методично выкашивать не только Wildberries, но и Ozon – следующий по объемам маркетплейс. В совокупности эти две компании составляют более 80% такого вида торговли. И Путин отреагировал в интервью "России-24". Он назвал удары по российской логистике "определенными неудобствами", которые, как он считает, не дают Украине никакого преимущества.

И одновременно вчера был опубликован совершенно потрясающий указ, на котором я хотел бы немножко остановиться. Указ был подписан вчера, никаких предварительных предупреждений не было, никаких сведений о том, что он появится, тоже не было. Он действительно удивительный, потому что велит передавать во временное управление государства те предприятия, которые плохо защищались от украинских атак.

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То есть государство получает во временное управление те предприятия, которые не смогли себя эффективно защитить от украинских беспилотников. Это и НПЗ, и логистика, и все прочее. Фантастическая история, потому что эксперты уже, естественно, говорят о том, что это может быть инструментом перераспределения собственности в условиях войны. Разумеется, в интересах безопасности.

Если собственник НПЗ или любого другого объекта не может защититься от украинских дронов, а дальше – от украинских ракет, или делает это неэффективно, то правительство принимает решение о введении внешнего управления. Это огромный перечень объектов – собственно говоря, те самые объекты, по которым и наносят удары Вооруженные силы Украины: НПЗ, энергетика, аэропорты, объекты логистики. Короче говоря, все.

Теперь давайте попробуем преодолеть некоторое изумление и разобраться. В этом указе, конечно, прекрасно все. Российское государство, персонально Путин, начало преступную войну, напало на мирную соседнюю европейскую страну с целью ее уничтожения. Это все известно, это все происходит у нас на глазах. Это же государство, которым руководит Путин, ежедневно наносит ракетные, дроновые и бомбовые удары по территории соседней страны и убивает мирных граждан.

Соседняя страна, то есть Украина, наносит удары по объектам, о которых идет речь в этом указе: по НПЗ, по логистике, по маркетплейсам и так далее. А теперь стоп, внимание. Что говорит Путин? "Вы, владельцы, должны пресекать угрозу нападения на нас украинских беспилотников".

То есть войну начал я, причем я имею в своем распоряжении всю мощь российской армии, всю мощь государства и его военной машины, вы платите мне налоги, а защищаться от ответных ударов должны вы, собственники. Возникает, конечно, такой немножко детский вопрос: как?

О том, как защищаются от дронов, от ракет, от угрозы беспилотников, хорошо известно. Поскольку мы уже внутри этой войны находимся, в информационном поле – 4,5 года, а до этого, с 2014 года, тоже частично, хотя это была не такая война, – мы примерно понимаем, что должны сделать, например, владельцы НПЗ или владельцы маркетплейсов.

Они должны создавать частные войска. Они должны закупать радары, радиолокационные станции, оптические и тепловизионные камеры, которые находят дроны по визуальному образу. Они должны закупать акустические датчики, которые распознают характерный звук моторов беспилотника. Должны закупать средства радиоэлектронной борьбы, потому что без этого сейчас невозможно бороться с дронами. И, наконец, должны каким-то образом закупать и создавать зенитную артиллерию, крупнокалиберное оружие, пулеметы, нанимать на работу частную армию, которая всем этим будет управлять. Естественно, лазерные энергетические установки для разрушения электроники дрона – и так далее. Перечень довольно большой.

Я думаю, украинская часть нашей аудитории хорошо знает, что нужно для того, чтобы бороться с опасностью дронов. Путин прямо говорит: ребят, давайте так, вот вы ведете свой бизнес, вы еще и финансируете создание частных армий, потому что иначе защититься от дронов невозможно.

Что на самом деле делает Путин? Он, безусловно, наносит удар по персональному карману. Я еще раз пытаюсь объяснить свою позицию: мне, скажем так, не жалко владельцев маркетплейсов, мне не жалко владельцев НПЗ. Это все люди, которые поддерживают путинскую экономику и помогают ему воевать. Я говорю про безумие этого решения.

Человек по имени Владимир Владимирович Путин наносит не только удар по персональному карману владельцев тех объектов, которые являются адресами ударов украинских дронов, но и по самой системе отношений собственников с государством. Государство отвечает за обеспечение безопасности граждан и собственников. За это собственники и граждане платят налоги. Оказывается, что государство тут ни при чем. Государство начало войну, а за последствия этой войны вы должны отвечать сами.

При этом даже этого недостаточно для идиотизма этого указа. Здесь нельзя останавливаться. Дальше Путин говорит: если ты плохо заботишься о предприятиях, которые находятся в твоей собственности, то мы у тебя этот бизнес отберем. Ну вот, собственно говоря, и все.

Я не знаю, в какой части этого указа больше безумия: в той, где государство отказывается защищать собственность граждан, которые платят ему налоги, или в той, где говорится: если ты плохо защищаешь свою собственность, мы у тебя ее отберем.

Я очень сильно поддерживаю указ Владимира Путина. Владимир Владимирович, так держать. Я считаю, что вы на правильном пути. Идите широким шагом в этом направлении. И там вас ждет либо сумасшедший дом, либо все-таки заслуженная отдельная камера в Гааге или в Киеве. Ну, это уж как пойдет.