Случившееся в бою Усик – Дюбуа кардинально поменяло прогноз на поединок украинца с Фьюри. Тренер Уайлдера объяснил ситуацию

Бывший американский боксер Малик Скотт, который тренировал Деонтея Уайлдера, сомневается, что Александр Усик (21-0, 14 КО) победит Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО). В 2021 году Скотт сказал, что Фьюри и его новый, менее мобильный стиль боя идеально подойдут Усику, чтобы "украинец праздновал победу".

Однако бой против британца Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) внес корректив в прогноз Малика. В 5-м раунде чемпион WBA, WBO, IBO и IBF получил удар ниже пояса. После этого многие эксперты наперебой начали рассказывать, что это случилось в рамках правил. Учитывая это, Скотт признался, что теперь ему придется отдать предпочтение Фьюри.

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"По последнему выступлению склоняюсь к победе Фьюри. Последние несколько месяцев с тех пор, как в прессе появилась информация о бое, я бы дал 50/50. Мы уже видели, как Усик падал от ударов по корпусу, как плохо переносил удары по "первому этажу". В тоже время, я верю, что украинец может выдержать чертовски сильный удар в голову. Конечно, если это не удар Уайлдера", – цитирует Скотта boxingsocial.com.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниэль пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

Позже катмен Усика Анбер пришел в студию Sky Sports, где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC).

Ранее Тайсон заявил, что отказывается от боя с Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

Как сообщал OBOZREVATEL, заполучить чемпионские пояса Усика собирается и непобежденный супертяж Филип Хргович (16-0, 13 КО). 31-летний уроженец Загреба ждет, когда его официально обязательно назовут претендентом на титулы украинца по линии Международной федерации бокса (IBF).

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