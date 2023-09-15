'Никакого интереса': Фьюри подтвердил, что отказался от боя с Усиком

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) вновь признался в том, что не заинтересован в поединке против Александра Усика (21-0, 14 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. По словам Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, он дерется ради денег, а бой с украинцем якобы не принесет ему серьезный гонорар.

Об этом Фьюри заявил в интервью британскому таблоиду Daily Mail. Тайсон высмеял нашего соотечественника, обозвав его украинским бомжем, который не знает английского языка, а также отметил, что само звание сильнейшего боксера дивизиона ничего для него не значит.

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"Я не заинтересован в бою с Усиком. Он маленький украинский бомж. Это все, что он для меня значит. Никакого интереса к объединению поясов дивизиона у меня нет. Это д*рьмо для меня ничего не значит. Все эти разговоры об объединении и тому подобном для меня действительно ничего не значат. Я ищу самый большой гонорар. С этим Усик не справляется. Он просто иностранец, который плохо говорит по-английски, поэтому бой с ним трудно продать", – сказал Фьюри.

Ранее инсайдер Майк Коппингер заявил о том, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца. До этого Фьюри назвал Усика мошенником после его победы над Даниелем Дюбуа (19-2, 29 КО). Цыганский король также высмеял украинца, который "катался по рингу" после удара в пятом раунде боя 26 августа и выдвинул свои условия для проведения поединка против Александра.

Промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен назвал ориентировочные сроки проведения боя Цыганского короля с Усиком. Легендарный россиянин Костя Цзю считает поединок непростым для Александра, но назвал его лучшим супертяжем мира на данный момент.

А другой представитель РФ Николай Валуев пренебрежительно высказался о шансах украинца в бою с Фьюри. В свою очередь тренер Усика Сергей Лапин высмеял Тайсона и его команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум сделал резкое и категоричное заявление о бое его клиента с Александром Усиком.

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