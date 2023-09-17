Жульничество? Эксперт обратил внимание на произошедшее в бою Усик – Дюбуа

Бывший чемпион IBO в суперлегком весе, а ныне авторитетный американский тренер Джеф Мейвезер прокомментировал скандальную ситуацию в поединке чемпиона мира по версиям IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) против Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО). В 5-м раунде рефери не засчитал удар британца между ног Усику, дав украинцу 5 минут чтобы восстановится.

По мнению 55-летнего эксперта, произошедшее в бою между украинцем и британцем не выглядело незаконным. Мейвезер намекнул, что страдания от боли, которую испытывал Усик, якобы были наигранными.

"Это вообще не выглядело как удар ниже пояса. Я не уверен, смог бы Александр продолжить поединок, если бы рефери начал отсчитывать нокдаун. У меня все равно не было ощущения, что Усик уж очень сильно потрясен", – сказал Мейвезер у себя на YouTube-канале.

Видео дня

Бывший чемпион чемпион мира в полулегком весе, работающий сейчас экспертом бокса на телеканале TNT Sports Box Office Карл Фрэмптон заявил, что Усик на самом деле просто взял себе время на отдых. У эксперта нет сомнений, что удар был легитимным, и если б судья открыл счет, Усик поднялся бы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика ниже пояса.

Позже катмен и тренер Расс Анбер, работавший в свое время с Александром Усиком, пришел в студию Sky Sports где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниэль пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!