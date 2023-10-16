"Ситуация меняется": Усик высказался об отказе от русского языка
Объединенный чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик признался, что полномасштабное вторжение России стало для него толчком для того, чтобы окончательно перейти на украинский язык. Наш боксер подчеркнул, что в его окружении также многие отказываются от языка страны-агресорки.
Об этом Усик заявил во время Киевского международного экономического форума, который 12 октября состоялся в столице страны. Олимпийский чемпион Лондона-2012 отметил, что еще до начала войны старался промоцировать украинский язык не только публично, но и среди своих детей.
"Я до полномасштабного вторжения уже общался на украинском языке дома, с детьми, перед олимпийскими играми давал интервью на украинском. Но процентов на 70 те люди, с которыми я общался, они были русскоязычными. Но сейчас ситуация меняется. И мне лично хотелось в целом перейти на государственный язык. То есть не только интервью – общаться дома, то есть окончательно перейти на украинский язык. И 24 февраля этому помогло", – сказал Усик.
Также во время КМЭФ-2023 Александр откровенно высказался о своем поединке против Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. По неофициальным данным, схватка может состояться перед Новым годом или в январе. В свою очередь Фьюри сделал надменное заявление о бое с Усиком. А экс-тренер Александра Сергей Ватаманюк призвал серьезно относиться к британцу.
Промоутер Боб Арум назвал обязательное условие проведения поединка. Он также добавил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.
СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе. Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Международная федерация бокса (IBF) выдвинула свое требование по проведению боев Усика и Фьюри.
Как сообщал OBOZ.UA, Всемирная боксерская организация (WBO) отреагировала на организацию боя Александра Усика и Тайсона Фьюри, назвав претендента на титулы победителя. А бывший чемпион мир Энди Руис назвал главную проблему британского соперника украинца.
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