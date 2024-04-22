Российский тренер назвал фактор, который позволит Усику победить Фьюри

Объединенный чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) победит Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) решением судей в бою 18 мая. Для обоих боксеров поединок станет самым сложным в карьере, а в пользу украинца говорит его стиль, который станет большой проблемой для британца.

Такое мнение в интервью журналу The Ring выразил бывший тренер сборной России Антон Кадушин. По его убеждению, Цыганскому королю, как называют британца, трудно найти спарринг-партнеров, которые могут смоделировать поведение нашего соотечественника в ринге.

"Я думаю, что это будет самый тяжелый бой в их карьерах. Ни у одного из них не было таких соперников. Фьюри – нестандартный супертяж с отличными рефлексами и большим опытом. Усик силен морально и способен адаптироваться к стилю соперника; он быстрый левша. Я отдаю предпочтение в этом бою в соотношении 60 на 40 в пользу Усика. Думаю, в таком противостоянии фактором будет наличие качественных спарринг-партнеров и плана боя. И в этом аспекте Фьюри будет сложно найти таких, как Усик, для хорошего спарринга. Но это бокс, и все может обернуться иначе, чем я думаю", – сказал Кадушин.

Ранее промоутер Александр Красюк назвал боксера, который заменит Фьюри в случае его отказа выйти в ринг 18 мая. Также он иронично отреагировал на пресс-конференцию Тайсона, во время которой тот раскрыл свое отношение к украинцу, а также высказался о срыве поединка 17 февраля. Красюк назвал перформанс прощанием Фьюри со своим поясом WBC.

До этого глава WBC Маурисио Сулейман выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих для подсчета очков в поединке Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано, а также сообщил о радикальном решении по бою.

Кроме того, в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

Перед этим Тайсон вспомнил о войне в Украине. В свою очередь Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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