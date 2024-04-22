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Российский тренер назвал фактор, который позволит Усику победить Фьюри

Александр Чеканов
Бокс
3 минуты
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Российский тренер назвал фактор, который позволит Усику победить Фьюри

Объединенный чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) победит Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) решением судей в бою 18 мая. Для обоих боксеров поединок станет самым сложным в карьере, а в пользу украинца говорит его стиль, который станет большой проблемой для британца.

Такое мнение в интервью журналу The Ring выразил бывший тренер сборной России Антон Кадушин. По его убеждению, Цыганскому королю, как называют британца, трудно найти спарринг-партнеров, которые могут смоделировать поведение нашего соотечественника в ринге.

Российский тренер назвал фактор, который позволит Усику победить Фьюри

"Я думаю, что это будет самый тяжелый бой в их карьерах. Ни у одного из них не было таких соперников. Фьюри – нестандартный супертяж с отличными рефлексами и большим опытом. Усик силен морально и способен адаптироваться к стилю соперника; он быстрый левша. Я отдаю предпочтение в этом бою в соотношении 60 на 40 в пользу Усика. Думаю, в таком противостоянии фактором будет наличие качественных спарринг-партнеров и плана боя. И в этом аспекте Фьюри будет сложно найти таких, как Усик, для хорошего спарринга. Но это бокс, и все может обернуться иначе, чем я думаю", – сказал Кадушин.

Российский тренер назвал фактор, который позволит Усику победить Фьюри
Российский тренер назвал фактор, который позволит Усику победить Фьюри

Ранее промоутер Александр Красюк назвал боксера, который заменит Фьюри в случае его отказа выйти в ринг 18 мая. Также он иронично отреагировал на пресс-конференцию Тайсона, во время которой тот раскрыл свое отношение к украинцу, а также высказался о срыве поединка 17 февраля. Красюк назвал перформанс прощанием Фьюри со своим поясом WBC.

До этого глава WBC Маурисио Сулейман выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих для подсчета очков в поединке Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано, а также сообщил о радикальном решении по бою.

Российский тренер назвал фактор, который позволит Усику победить Фьюри
Российский тренер назвал фактор, который позволит Усику победить Фьюри

Кроме того, в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

Российский тренер назвал фактор, который позволит Усику победить Фьюри
Российский тренер назвал фактор, который позволит Усику победить Фьюри

Перед этим Тайсон вспомнил о войне в Украине. В свою очередь Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Российский тренер назвал фактор, который позволит Усику победить Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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