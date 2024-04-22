'Должен быть готов заменить Тайсона': раскрыта важная деталь боя Усик – Фьюри

Хорватский супертяж Филип Хргович (17-0, 14 КО) должен быть готовым к выходу на ринг 18 мая в том случае, если Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) откажется драться с Александром Усиком (21-0, 14 КО). Подобное условие помогло украинцу сохранить пояс Международной федерации бокса (IBF).

Об этом в интервью Boxing Scene заявил промоутер Александр Красюк. Представитель Усика напомнил, что у Хрговича запланирован на 1 июня поединок против Даниэля Дюбуа (20-2, 19 КО), однако допустил очередной отказ Цыганского короля, как называют Фьюри, драться с украинцем.

"Обязательный игрок IBF Филип Хргович станет заменой, если Фьюри снова соскочит с боя. Хргович готовится к бою с Даниэлем Дюбуа 1 июня, но вместо этого ему придется быть готовым 18 мая заменить Тайсона по любой причине. В противном случае мы потеряем титул IBF. Это было одно из наших условий. Это все о том, чтобы на кону стоял титул абсолютного чемпиона. Дело не в деньгах – дело в наследии, славе", – сказал Красюк.

Ранее он иронично отреагировал на пресс-конференцию Тайсона, во время которой тот раскрыл свое отношение к украинцу, а также высказался о срыве поединка 17 февраля. Красюк назвал перформанс прощанием Фьюри со своим поясом WBC.

До этого глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих для подсчета очков в поединке Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано, а также сообщил о радикальном решении по бою.

Кроме того, в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

Перед этим Тайсон вспомнил о войне в Украине. В свою очередь Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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