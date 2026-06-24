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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист

Блог | Путин готовится к новой аннексии?

Диктатор Владимир Путин и лидер сепаратистского грузинского региона Южная Осетия Алан Гаглоев. Иллюстративное фото
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Путин готовится к новой аннексии? Такой вывод можно сделать из неожиданной отставки "президента" самопровозглашенной Южной Осетии Алана Гаглоева. Гаглоева, который совсем недавно подписал с Путиным очередное соглашение об углублении союзнического взаимодействия, не только сняли с должности, но и изгнали из республики.

Далее текст на языке оригинала.

Замість нього очолювати Південну Осетію буде колишній директор Курчатівського інституту Марат Камболов, який взагалі немає ніякого відношення до регіону й тільки кілька днів тому став головою уряду. Але сама така людина може здійснювати процес приєднання Південної Осетії до Росії. Гаглоєв у своєму прощальному зверненні на це натякає.

Анексія, про яку в Москві вже говорять вголос, має ліквідувати навіть фіктивну незалежність регіону від Росії й створити у стосунках Москви і Тбілісі таку саму пастку, яка є уже у стосунках Москви й Києва. До речі, я не здивуюся що разом із приєднанням Південної Осетії у Москві можуть замислюватися про приєднання Придністров’я.

Це і стане справжньою реакцією Путіна на невдачі у війні. Російському президенту, як завжди, доступна тільки одна логіка – масштабізації і посилення ескалації.

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