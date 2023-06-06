'У них нет мозгов': Усик высказался о 'вонючем империализме' в России, которая хочет уничтожить Украину

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик выразил уверенность в том, что истинная причина вторжения России в нашу страну заключается в намерении агрессоров уничтожить Украину. При этом он не понимает, почему в РФ настолько сильно ненавидят украинцев.

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Об этом Усик заявил в интервью польскому изданию Super Express. Боксер отметил, что не может себе ответить на вопрос, почему россияне настолько яро поддерживают убийства, в том числе детей. Он добавил, что "не хочет обижать людей", но отметил, что у граждан РФ отсутствуют мозги.

"Они хотят украсть нашу историю, захватить нашу страну. Это неживой империализм, он уже прогнил. Он уже даже не дышит. Такой империализм, как есть у них, воняет на весь мира. Но они кричат, что они молодцы. Я не понимаю, почему они так ненавидят нас. Я не думаю, что у них есть мозги. Не хочу обижать людей, я православный христианин. Дело не в том, чтобы оскорбить врага, а в том, чтобы поступать с врагом так, как он себя ведет. Я их не понимаю, и мне кажется, что у них нет сердца. Они допускают убийства детей, какое может быть сердце", – сказал Усик.

Ранее Усик попытался оправдать своего кума Василия Ломаченко, который активно продвигает пророссийские нарративы, рассказав, что тот поддерживает Украину. А бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий поделился подробности поездки Усика на фронт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что российские оккупанты хотели его убить, оставив растяжки с гранатами в его доме в Ворзеле.

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