Промоутер Джошуа категорично ответил на вопрос об ударе Дюбуа ниже пояса Усика

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) Эдди Хирн выразил полную уверенность в том, что его соотечественник Даниель Дюбуа (19-2, 18 КО) в пятом раунде боя с Александром Усиком (21-0, 14 КО) нанес нелегитимный удар в пах нашему соотечественнику. Из-за аналогичного решения рефери Луиса Пабона команда британца подает протест на результат поединка 26 августа.

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На своей странице в социальной сети Instagram Хирн решил ответить на вопросы болельщиков, один из которых спросил промоутера о том, были ли удар Дюбуа ниже пояса. На это британец ответил утвердительно, подробно объяснив, почему считает именно так, а судья в ринге поступил правильно.

"Весь кулак был ниже пупка, нижние костяшки пальцев – гораздо ниже. Дюбуа попал в защитный пояс Усика, так что это удар ниже пояса", – написал Хирн.

Напомним, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову. Сам украинец резко отреагировал на тех, кто оправдывает Даниеля за удар в пах..

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

Российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех. Промоутер из РФ Владимир Хрюнов назвал Александра трусом после боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра Усика. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера. Также СМИ расшифровали, что украинец сказал британцу после боя.

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