'Я вычеркнул из памяти многих друзей'. Борис Барский – про Одессу под бомбами, 'человека без костюма' Зеленского и ультиматум Путину

Борис Барский – народный артист Украины, многолетний директор театра "Маски", бессменный участник комик-труппы "Маски-шоу". В начале полномасштабного вторжения отказался уезжать из Одессы и продолжает жить и творить в любимом городе.

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В интервью OBOZ.UA Борис Барский рассказал, как изменилась Одесса во время войны, и признался, что поменялось в нем самом за три года. Артист говорит, что живет по принципу, что "хорошее притягивает хорошее, а плохое отталкивается и не прилипает".

– Борис, как вспоминаете страшный день 24 февраля 2022 года?

– Уже три года с этого времени прошло, считаю, что мы в какой-то мере свыклись с тем, что произошло. И уже нет того шока – люди научились жить в этих обстоятельствах. Может быть, даже философски начали относиться к жизни. Ну, хотя бы в той степени, что вчера уже нет, а завтра может и не быть, как бы это страшно не звучало. Потому нужно жить сегодня, вот этим мгновением. И поэтому я не хочу возвращаться мыслями в тот день. Где-то глубине памяти в нас спрятано много каких-то событий, которые оставляют шрамы на сердце. И 24 февраля 2022 года где-то остается. И с этим уже нет смысла бороться – есть и есть.

– Иногда кажется, что сегодня нас уже ничем не удивишь, но последние события с резким изменением политического курса нашего главного союзника – США – шокировали, кажется, всех. Какая была ваша реакция на заявления Трампа? И что будет дальше, как вы думаете?

– Я не политический аналитик, поэтому мне сложно сказать, что будет завтра и чего нам ожидать. Вы об этом спрашиваете клоуна. Но если анализировать встречу Трампа с Владимиром Зеленским, то я увидел еще одного клоуна. И рядом – мудрого человека, патриота страны. Увидел человека без костюма и костюм без человека. Знаю, что сейчас так многие говорят, но это правда.

– За эти три года вы сильно изменились?

– Я себя вижу каждое утро, вроде бы не меняюсь. Есть принципы, которые не нарушились ни в чем. У меня появилось много знакомых, от которых не ожидал каких-то поступков, но эти люди неожиданно открылись по-новому. И в то же время из моей жизненной орбиты исчезли многие, которых я вычеркнул из памяти, вот просто стер. Какая причина? А вы не догадываетесь?

– Эти люди живут в нашей стране или в соседней?

– Ну кто-то из соседней, хотя большинство тамошних моих друзей не поменяли отношение к Украине. После 24 февраля многие звонили, говорили добрые слова, удивлялись, возмущались. Мол, это абсурд какой-то, фильм ужасов, в который нас втянули, не дав даже прочитать сценарий. Многие впоследствии выехали из России. У меня, как и у большинства украинцев, есть в РФ родственники. Мы продолжаем общаться, поздравлять друг друга с какими-то праздниками, но о войне стараемся не говорить. Я знаю их позицию, не сомневаюсь в них, но мы это не обсуждаем. Россия – полицейское государство.

– Как живется ныне театру "Маски"? Вы почувствовали на себе театральный бум, о котором сейчас много говорят? В Киеве билеты на спектакли в некоторые театры необходимо брать за три месяца.

– Ну, у нас можно взять билеты, поэтому всех киевлян приглашаю: приезжайте на выходные в Одессу, приходите в театр, потому что мы умеем делать людей счастливыми. А поскольку Одесса-мама за время войны усыновила и удочерила очень много украинцев, покинувших дома в других регионах, мы стараемся как-то охватить и их теплотой и вниманием. Для этого обращаемся к людям, живущим в других странах, в других городах, к тем, у которых есть возможность приобрести билеты, но нет возможности попасть в театр. Мы рассказываем, как можно купить эти билеты для тех, кто сейчас проживает в Одессе, но стеснен в средствах.

А потом выходим на улицу, встречаем там людей, и в процессе общения понимаем, что вот этому человеку просто необходимо прийти к нам. И предлагаем в подарок билеты, приобретенные теми, кто мог это сделать. Вы знаете, у нас появилось много друзей, которые помогают. Я целую стенку в кабинете сделал, где развешиваю фотографии людей, у которых многому учусь и которым очень благодарен.

Вот сейчас, когда так потеплело, думаю, выйдем с билетами. Зимой не проводили акцию, потому что город в это время пуст, людей мало. А сегодня уже 16 градусов тепла, можно будет пройтись по Дерибасовской. Одесса – гостеприимная, душевная, она рада каждому. И сейчас, и всегда радовалась.

– Звезда сериала "Поймать Кайдаша", ваш земляк Григорий Бакланов в интервью нашему изданию на просьбу объяснить, чем отличаются Киев и Одесса, ответил так: "Киев и Одесса отличаются ритмом. Ко мне однажды из Одессы приехал друг, так мы с ним никак не могли "попасть в ногу", когда гуляли. Я уже привык к столичному ритму, а в Одессе люди умеют идти, наслаждаясь каждым шагом".

– Одесса – это город позитива. Город, который заряжает людей энергией – доброй, душевной. Это есть, это существует и сейчас. И вот то, о чем я в начале нашей беседы рассказывал: люди начали философски относиться к каждому дню. Я вижу это даже по продажам билетов на наши выступления. Если раньше, допустим, побомбили Одессу сегодня, а завтра у нас спектакль – все продажи останавливались мгновенно. Сейчас этого нет – жизнь продолжается, даже несмотря на ракетные обстрелы.

Боюсь ли я? Ну, как сказать… Я закончил Одесский политехнический институт, у меня была военная кафедра. По образованию артиллерист, знаю, что если ты слышишь, когда летит, то это не в тебя. А то, что в тебя – ты не услышишь, поэтому думать об этом нет смысла. Изменилась ли Одесса за это время? Одесситы, как были взрывосмешливыми – ты не успел дошутить, они уже смеются – так ими и остались. Хотя первые полгода были видны изменения – половина города выехала. Но опять же, повторюсь, Одесса, как мама, радушно открыла двери для тех, кому нужен приют. И в городе снова появилось много людей. Среди них немало театралов – очень внимательно смотрят представления, улыбаются.

– У вас не было мысли уехать хотя бы на время в более безопасное место?

– В первые дни большой войны у меня было интервью, и журналист точно такой же вопрос задал. Я ему сказал, что меня мама не отпустила. Он ответил, что у него мама тоже строгая. Говорю: "Нет, вы не поняли, мама у нас одна – Одесса". У меня даже мысли не было куда-то ехать, потому что нужен здесь, потому что то, что делаю, – важно. Прежде всего для меня. И не представляю, чем бы занимался там. Ну жил бы на пособие, но это не жизнь.

– Актерский состав театра изменился за это время? Известно, что Георгий Делиев, к примеру, выехал с семьей во Францию.

– Ну, у него двое маленьких сыновей, младшему на начало вторжения не было и года. И Жорик время от времени возвращается в Одессу, играет в театре – вот сейчас как раз в очередной раз приехал. С другой стороны, наш театр обогатился – присоединились Алексей Агопьян и Татьяна Иванова, которых многие помнят по программе "Каламбур". И спектакли зазвучали по-новому, потому что Таня Иванова выросла на Молдаванке. И она ее принесла в свои роли. И Леша – они очень позитивно заряжены оба.

– Практически ничего сейчас не слышно о Наталье Бузько – тоже известной актрисе вашего театра. Где она сейчас?

– Она уехала в Италию, потом перебралась во Францию. Мы очень сильно дружим со Славой Полуниным (известный клоун, в свое время был очень популярным, благодаря своему персонажу Асисяю. Уже много лет работает за границей, жил в Лондоне, сейчас обитает недалеко от Парижа в поместье "Желтая мельница". – Ред.). Наташа жила какое-то время у него на мельнице, там же жил и Жорик. Потом перебралась в Берлин. У нее дочка, внучка – вывезла семью от войны.

– Как вам кажется, почему актриса "Масок" Эвелина Бледанс поддержала путинскую агрессию?

– Это у нее надо спрашивать. Она не работала в нашем коллективе на постоянной основе, была приглашенной актрисой. В каких-то сериях "Маски-шоу" снималась, в каких-то – нет. И это все длилось достаточно недолго. К слову, вы знаете, что наш театр попал в Книгу рекордов Украины по количеству работы в едином составе? Но Эвелины там нет. Что я могу сказать о ее ура-патриотизме? Она полностью соответствует своей фамилии – вот и все.

– Интересно, почему вы назвали театр "Маски"?

– Сложно сказать. Изначально мы думали так: каждый человек по природе носит маски. К примеру, с детьми один, когда общается с начальником, совершенно другой, с подчиненным – третий. И так пятый, шестой – постоянно меняет маски. И мы эти маски каким-то образом выносили на сцену. Наверное, поэтому такое название.

– Перед кем лично вы можете предстать без маски, не волнуясь, как примет вас этот человек?

– Знаете, я как-то уже это все перерос – мне не интересно надевать маски. Стараюсь со всеми общаться одинаково. Жить по принципу: хорошее притягивает хорошее, а плохое отталкивается и не прилипает. Либо: относись к людям так, как хотел бы, чтобы они относились к тебе.

– Вы не часто рассказываете публично о жене, с которой уже больше 40 лет вместе. Готовясь к интервью, нашла в интернете несколько ваших совместных фото, она у вас красавица. В чем секрет ваших крепких отношений?

– Не знаю. Я как-то выставил картинку на Facebook. Там два друга разговаривают, один другому: "Моя жена самая красивая и умная". Второй: "Откуда ты знаешь?" Первый: "Это она так сказала" (смеется). Мне кажется, мы такие, потому что позволили друг другу стать теми, кем хотели стать. Наташа по профессии не артистка. Когда мы встречались, занималась научной работой. Она химик, младший научный сотрудник. Потом появились дети. А на сегодняшний момент работает костюмером в нашем театре.

– Мне кажется, эта профессия ей очень подходит. Она очень элегантно выглядит, думаю, с театральными костюмами у вас все очень хорошо.

– У меня сейчас телефон стоит на громкой связи, жена рядом (смеется). И ей нравится то, что вы говорите, улыбается.

– Чем занимается ваша дочка Настя?

– Ну, во-первых, в апреле 2022 года она сделала меня дедушкой. Это произошло в Болгарии, а через три месяца вернулась в Одессу. В свое время закончила факультет романо-германской филологии. Хорошо знает английский, испанский, греческий. Работала при кафедре в университете, в туристическом агентстве, занималась грузоперевозками. А потом резко переучилась на программиста. Сейчас зарабатывает программированием. Я шучу: красивая в папу и умная, как мама. Или так: красивая, как мама, и умная тоже, как мама.

Нашу внучку зовут Валечка. Имя выбирали родители, чем руководствовались, не могу сказать, не спрашивал об этом. Когда мы Насте выбирали имя, нам нравилась песня Юрия Антонова "Анастасия". И потом, когда дочка выросла, мы ей эту песню поставили. Сказала, что она ужасная (смеется).

– Правда, что вы знакомы с сыном Чарли Чаплина?

– Одно время он приезжал на наш фестиваль "Комедиада". Юджин Чаплин – звукорежиссер высочайшего класса, работал над альбомами многих всемирно известных музыкантов. Сотрудничал с The Rolling Stones, Дэвидом Боуи, Queen. Мы с ним познакомились в Будапеште, пригласили в Одессу. Как раз устраивали очередной фестиваль, все проходило на мировом уровне – в жюри входили продюсеры "Цирка дю Солей". Мы дружим с директором немецкого театра-кабаре Salome Харри Овенсом. Приехал и Юджин, он был в восторге от нашего города. Это было как раз весной – Одесса в это время необыкновенно красивая.

Его очень тепло принимали, познакомился с мэром. Тот пригласил на день города в сентябре. Он приехал, а потом каждый год принимал приглашение быть гостем нашего фестиваля. Активно участвовал в проведении, давал советы – очень мудрые. Была одна история. Мы начали говорить о том, что фестиваль выходит на новый уровень. И необходимо, наверное, учредить какой-то премиальный фонд. И, к примеру, за первое место какие-то деньги платить. За второе, третье.

И вроде появились спонсоры, которые готовы были в этом помочь. Юджин сказал, что ни в коем случае этого не стоит делать. Дескать, у вас очень душевная семейная атмосфера. А как только появятся деньги, это все разрушится. Мы задумались, прислушались – и это было очень правильное решение. Затем начались все эти коронавирусы, вся публичная деятельность остановилась. Потом большая война. Но я думаю, что мы к этому вернемся.

– А можно сказать, что это ваш друг?

– Ну, хотелось бы – он очень глубокий человек. Но как на самом деле, не знаю, надо его спрашивать.

– Как вы относитесь к мнению, которое можно часто услышать, что развлекательный контент сейчас не ко времени?

– Вы знаете, такие вопросы действительно задаются периодически. Я отвечаю так: а для любви сейчас тоже нет времени? Я очень радуюсь, когда вот в такие тяжелые времена люди находят друг друга, влюбляются, строят семьи. Либо женщине, которая ждет ребенка, на третьем-четвертом месяце, тоже сказать: знаешь, ты сейчас не рожай, потерпи. Когда все закончится, тогда родишь. Но остановить этот процесс невозможно, понимаете? Вот поэтому радоваться нужно, как уже говорил, каждому мгновению жизни.

Мы сейчас живем в бинарном мире, вокруг много горя и бед, но юмору, как мне кажется, в какой-то мере удается все уравновешивать. Он лечит и продлевает жизнь. Мы часто приглашаем в театр и волонтеров, и теробороновцев, и нацгвардейцев, но самое главное – воинов ВСУ. Очень много ребят в нашем городе проходят лечение и реабилитацию. Я вижу со сцены, как меняются их лица. После спектакля приглашаю к себе, они спрашивают об автографе, мы фотографируемся вместе, а потом прошу их на стене моего кабинета оставить свой автограф. И это уже стало традицией. Уверен, что потом они с победой вернутся, живые, здоровые, и еще не один раз придут к нам в театр.

– Как пережить утраты, которые коснулись практически каждой украинской семьи?

– Прежде всего хочу сказать, что время не лечит – не надейтесь на это. Боль навсегда останется и в сердце, и в душе. Но хочу добавить следующее: когда мы победим, мамы этих мужественных ребят, которых нет с нами, будут знать, что это было не напрасно.

– Борис, что вам сейчас дает надежду, что все закончится хорошо?

– Я думаю, что мысли материализуются, а положительные тем более. Больше трех лет назад я мысленно отсылал ультиматум Путину – призывал его немедленно лечь рядом с Лениным валетом в Мавзолее. И это случится очень скоро, думаю. А сейчас у меня мечта станцевать гопак после нашей победы. Вот Усик, когда побеждал, так делал, мне понравилось очень, я даже уже начал разучивать этот танец. Жена меня под утро как-то разбудила: "Что ты ногами дергаешь?" Говорю: "Ты мне помешала, я учил танец".

А потом думаю: почему я один? Мы должны станцевать всем театром "Маски". Затем: лучше всей Одессой. И попасть в Книгу рекордов Гиннесса. А еще лучше – всей Украиной. Это будет самый большой гопак. Или еще дальше: столько людей ждут, когда в соседнем государстве зазвучит "Лебединое озеро", а я предлагаю закрепить нашу победу гопаком. Пусть весь мир станцует наш гопак.

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