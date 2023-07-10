Поддерживает Россию? Промоутер Усика рассказал, как Фьюри отказался помогать Украине

Чемпион супертяжелого веса Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) отказалась помогать Украине и намеревался получить 70% гонорара за бой с Александром Усиком (20-0, 13 КО), который планировалось провести 29 апреля в Лондоне. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, намеревался поставить нашего боксера в неудобное положение, но в итоге сам нарвался на ответное требование, которое отказался выполнять.

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Об этом в интервью YouTube-каналу Boxing Social рассказал паромоутер Усика Александр Красюк. Он отказался раскрывать причину того, что Фьюри отказался поддержать нашу страну, которая продолжает противостоять российской агрессии, так как обнародование этой информации полностью уничтожит репутацию британца.

"Тайсон Фьюри избегает боя с Александром Усиком. Это факт. Фьюри стал богатым благодаря своим фанатам, которые покупали билеты на его бои, платили за трансляции. И фанаты хотят увидеть его бой с Усиком. Мы были готовы провести его в апреле на "Уэмбли", но мы не смогли достичь соглашения. Фьюри вышел с предложением о разделении гонорара 70 процентов на 30. Усик согласился и поставил условие, что Тайсон должен заплатить миллион долларов Украине. Тайсон не захотел этого сделать. И я никогда не раскрою, по какой причине, потому что это навсегда разрушит его имидж", – сказал Красюк.

Напомним, Усик 26 августа проведет обязательную защиту в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). В случае успешной защиты поясов украинец рассчитывает подраться с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. При этом Дюбуа пообещал "шокировать мир" и нокаутировать украинца.

Саудовская Аравия была намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 2 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Позже промоутер Фрэнк Уоррен объявил о том, что Тайсон не будет драться с Усиком в Саудовской Аравии в декабре нынешнего года. Это решение Цыганского короля шокировало бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тони Белью.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Украинец и британец уже провели первую дуэль взглядов перед боем.

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