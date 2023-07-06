Долгожданная битва с британцем: Усик получил официальные дату и соперника на следующий бой

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО), как и ожидалось, вернется в ринг в конце лета. Наш соотечественник проведет обязательную защиту своего пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании K2 Promotions. Усик сразится с обязательным претендентом на его титул британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО). Шоу запланировано на 26 августа. Как и планировалось, поединок примет городской стадион в польском Вроцлаве.

"Я очень рад, что у нас есть возможность организовать мой поединок именно в Польше, где 7 лет назад получил свой первый мировой титул. Хочу поблагодарить польского народа, который так искренне помогает Украине. Тысячи моих земляков нашли убежище в этой замечательной стране. Поэтому я надеюсь, что мое сражение станет для украинцев и поляков еще одним случаем объединиться и укрепить нашу дружбу", – прокомментировал долгожданное объявление боя Усик для пресс-службы K2 Promotions.

Отметим, что в случае успешной защиты пояса WBA Усик рассчитывает подраться с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Саудовская Аравия была намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Позже Фьюри неожиданно сменил риторику в своих высказываниях об Усике, пожелав ему удачи. А бывший чемпион мира Джонни Нельсон разнес британского чемпиона из-за боя с украинцем. В свою очередь, легендарный Хасим Рахман выразил уверенность в том, что Усик нокаутирует Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен объявил о том, что британец не будет драться с Усиком в Саудовской Аравии в декабре нынешнего года. Это решение Цыганского Короля шокировало бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тони Белью.

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