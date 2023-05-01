'Побьет одной рукой': в команде Фьюри сделали дерзкое заявление о бое с Усиком

Отец британского чемпиона супертяжелого веса Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Джон Фьюри выразил уверенность в том, что его сын легко расправится с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО). При этом организация поединка Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, против нашего соотечественника будет зависеть от финансовой состовляющей.

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Об этом Фьюри старший заявил в интервью YouTube-каналу Stamina For Sale. По его словам, на сегодняшний день Тайсон – лучший супертяж планеты. Именно по этом Фьюри имеет права диктовать свои условия, чтобы заработать максимальный гонорар за бой с Усиком.

"Тайсон может побить Усика одной рукой. В любой момент я могу сказать, что Цыганский король, Тайсон Фьюри, – лучший супертяж в мире, причем с большим отрывом. Пока в дивизионе больше никого нет, кто был бы ему равен. Никто даже близко не подобрался к Тайсону. Он стоит особняком. Так почему он должен упускать свой шанс? Он хочет денег. Тайсон хочет, чтобы всем заплатили, но он желает получить больше всех, потому что он этого заслуживает. И я говорю ему, чтобы он получил столько денег, сколько может", – сказал Джон Фьюри.

Напомним, Усик и Фьюри должны были подраться 29 апреля, однако не смогли подписать контракт на поединок. При этом ожидается, что украинец и британец проведут бой зимой в Саудовской Аравии.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас рассказал, когда украинский боксер проведет свой следующий бой. Кроме того, стало известно, с кем вместо украинца подерется Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий бой Александра Усика вызвал настоящий переполох в Польше. Накануне боксер приехал поддержать украинских военных и попал под обстрел оккупантов. Кроме того, воины ВСУ показали, как наш чемпион стреляет из миномета.

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