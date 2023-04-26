'Сон пьяного сумасшедшего': следующий бой Усика вызвал переполох

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) твердо намерен провести свой следующий бой с британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) в Польше. Промоутер нашего боксера Александр Красюк уже прибыл в Варшаву для проведения соответствующих переговоров, а само шоу планируют организовать на главной арене страны.

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Об этом на своей странице в социальной сети Tiwtter написал журналист и комментатор Ring TVP Sport Петр Ягелло. Он назвал подобное развитие событие "сном пьяного сумасшедшего".

"Бой Усик – Дюбуа на Национальном стадионе в Варшаве звучит как сон пьяного сумасшедшего, но на самом деле это возможный вариант. Вопрос в том, будет ли арена доступна промоутерам. Планы конкретные – вечер бокса с выступелнием украинских музыкантов. Был бы праздник", – отметил представитель СМИ.

Промоутер Анджей Василевски опубликовал в Twitter фото с Красюком. "Мы оба работаем в Варшаве... Шансы растут! Усик против Дюбуа в супертяжелом весе за титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и пояс The Ring!" – написал он.

Ранее менеджер Александра Усика Эгис Климас рассказал, когда украинский боксер проведет свой следующий бой. Кроме того, стало известно, с кем вместо украинца подерется британский чемпион Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) Эдди Хирн рассказал о том, что на самом деле происходит вокруг боя Усик – Фьюри.

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