Украинский чемпион WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) побывал на фронте, чтобы поддержать наших военных в борьбе с российскими оккупантами. Локация по понятным причинам не называлась.

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Один из украинских воинов у себя в Instagram выложил коллаж, на котором запечатлен Усик, стреляющий по врагу.

"Если кому-то интересно, как е*ашит Усик", – говорится к подписи к фотографии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее этот же военный опубликовал совместный кадр с Александром, уточнив, что боксер попал под обстрел.

"Подарил Усику свой патч [шеврон. – Ред.]. Переждали пару прилетов. Такой вечер. Рад был видеть", – говорится в подписи под фото.

Отметим, что в одном из своих интервью Усик выразил надежду на то, что война в нашей стране закончится с наступлением осени. Спортсмен оценил поддержку украинцев со стороны всего цивилизованного мира, который должен помочь нам победить агрессора.

Кроме того Саша признался, что столкнулся с волной оскорблений в социальных сетях после того, как он резко осудил военную агрессию России. В соседней стране спортсмена считают предателем и в то же время его критикует и часть соотечественников.

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