'Завершаем переговоры': стало известно, когда Усик проведет следующий бой

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО), вероятнее всего, вернется в ринг во второй половине лета. Наш соотечественник готовится провести защиту титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в поединке против британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Видео дня

Об этом в интервью порталу ProBox TV News заявил менеджер Усика Эгис Климас. Он отметил, что украинский боксер мечтает о бое за звание абсолютного чемпиона мира, однако на данный момент у него есть обязательства перед Дюбуа. Климас добавил, что зимой возможен поединок против Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО).

"Сейчас у нас есть требование провести обязательную защиту пояса WBA с Даниэлем Дюуба. Мы заканчиваем переговоры и пойдем драться. Я ожидаю, что это произойдет в конце июля или начале августа. Все хотят боя с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, но сейчас мы говорим об обязательной защите по версии WBA. Турнир в Саудовской Аравии? Это будет непросто, но если это произойдет, мы будем рады. Если этого не произойдет, мы будем драться с тем, кто на это согласится", – сказал менеджер Усика.

Накануне промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал о планах Саудовской Аравии организовать бои Усик – Фьюри и Джошуа – Уайлдер в один вечер. По прогнозам британца, гарантированные гонорары всех боксеров могут достичь отметки в 400 миллионов долларов.

При этом он допустил, что в декабре с Фьюри подерется именно Энтони, если планы саудитов не воплотятся в жизнь. Ранее британские журналисты обнародовали информацию о подобном турнире на Ближнем Востоке. При этом, по их данным, победители двух боев должны сразиться друг с другом.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) Эдди Хирн рассказал о том, что на самом деле происходит вокруг боя Усик – Фьюри.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!