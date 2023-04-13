Усик – Фьюри: СМИ раскрыли сенсационные планы о бое

В супертяжелом дивизионе профессионального бокса нынешней зимой могут состояться два невероятных по своей интриге поединка. Ведутся переговоры относительно организации в Саудовской Аравии боя за звание абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и Александром Усиком (20-0, 13 КО), а также дуэли Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО).

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Такими данными располагает британский обозреватель Саймон Джордан, о чем он рассказал в эфире talkSPORT Boxing, информирует портал Boxing News 24. Он добавил, что британец Джошуа решил не возвращаться в ринг до декабря, что свидетельствует об определенных договоренностях между промоутерами.

"Ходят слухи о серии боев на Ближнем Востоке, и в них участвуют Фьюри, Усик, Джошуа и Уайлдер. И запланированы два или три боя. То есть Фьюри против Усика, Уайлдер против Джошуа. Два победителя этих боев снова встречаются на Ближнем Востоке для финальной схватки. Это будет соответствовать тем причинам, по которым Энтони Джошуа не будет драться до декабря. Интересная информация, не так ли? Это интересный разговор. Огромные суммы денег", – сказал журналист.

Напомним, Фьюри и Усик должны были подраться 29 апреля, но не смогли договориться о подписании контракта. Промоутер Боб Арум рассказал, сколько бы заработал украинец за бой. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с британцем решил покинуть свой тренировочный лагерь и вернулся в Украину. А позже официально получил нового соперника.

Промоутер украинца Александр Красюк сделал неожиданное заявление о Фьюри. Сам наш чемпион заявил о том, что его поединок против британца точно состоится.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что на самом деле хотел Тайсон Фьюри от Александра Усика. А россиянин Александр Поветкин рассказал, за кого будет болеть в противостоянии британца и украинца.

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