Стало известно, с кем Фьюри подерется вместо Усика: названа дата боя

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) проведет добровольную защиту пояса Всемирного боксерского совета (WBC) против бывшего чемпиона мира Энди Руиса (35-2, 22 КО) из Мексике. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера выйдет в ринг в середине лета, хотя до этого собирался 29 апреля подраться с Александром Усиком (20-0, 13 КО).

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Такие данные в интервью YouTube-каналу Boxing King Media обнародовал промоутер Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) Эдди Хирн. По его словам, бой с Руисом для Фьюри станет промежуточным перед грандиозным шоу, которое хотят организовать в Саудовской Аравии зимой нынешнего года с участием его клиента, самого Тайсона, Усика и Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО).

"Будет ли драться летом Тайсон Фьюри? Да. Энди Руис, 22 июля. Джошуа? Я бы хотел, чтобы он подрался летом. Но в то же время сейчас у нас есть разговоры о потенциальных боях с Фьюри и Уайлдером в декабре. Возможно, люди, которые в этом заинтересованы, не захотят увидеть летний бой Джошуа. Точно могу сказать, что AJ подерется с Уайлдером или Фьюри в декабре. Насчет июля не могу ничего сказать. Но я хочу, чтобы все четыре боксера провели промежуточные бои", – сказал Хирн.

Ранее сам Джошуа подтвердил, что подерется зимой с Уайлдером. Сам Хирн рассказал о планах Саудовской Аравии организовать бои Усик – Фьюри и Джошуа – Уайлдер в один вечер. По прогнозам британца, гарантированные гонорары всех боксеров могут достичь отметки в 400 миллионов долларов.

Перед этим британские журналисты обнародовали информацию о подобном турнире на Ближнем Востоке. При этом, по их данным, победители двух боев должны сразиться друг с другом.

Как сообщал OBOZREVATEL, менеджер Александра Усика Эгис Климас рассказал, когда украинский боксер проведет свой следующий бой.

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