newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Усик на фронте попал под обстрел российских оккупантов. Фотофакт

Максим Иншаков
Бокс
1 минута
13,0 т.
Усик на фронте попал под обстрел российских оккупантов. Фотофакт

Непобедимый украинский супертяжеловес Александр Усик (20-0, 13 КО) отправился на фронт, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины, защищающие нашу родину от российского агрессора. Куда именно прибыл боксер не сообщается, однако снимки с Усиком, находящимся в горячей точке, появились в Instagram некоторых украинских военных.

Видео дня
Усик на фронте попал под обстрел российских оккупантов. Фотофакт

Один из наших воинов опубликовал совместный кадр с Александром, уточнив, что боксер попал под обстрел.

"Подарил Усику свой патч [шеврон - Ред.]. Переждали пару прилетов. Такой вечер. Рад был видеть", - говорится в подписи под фото.

Усик на фронте попал под обстрел российских оккупантов. Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из своих интервью Усик выразил надежду на то, что война в нашей стране закончится с наступлением осени. Спортсмен отметил поддержку украинцев со стороны всего цивилизованного мира, который должен помочь нам победить агрессора.

Усик на фронте попал под обстрел российских оккупантов. Фотофакт

Кроме того Саша признался, что столкнулся с волной оскорблений в социальных сетях после того, как он резко осудил военную агрессию России. В соседней стране спортсмена  считают предателем и в то же время его критикует и часть соотечественников.

Усик на фронте попал под обстрел российских оккупантов. Фотофакт

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!