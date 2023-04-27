Усик на фронте попал под обстрел российских оккупантов. Фотофакт

Непобедимый украинский супертяжеловес Александр Усик (20-0, 13 КО) отправился на фронт, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины, защищающие нашу родину от российского агрессора. Куда именно прибыл боксер не сообщается, однако снимки с Усиком, находящимся в горячей точке, появились в Instagram некоторых украинских военных.

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Один из наших воинов опубликовал совместный кадр с Александром, уточнив, что боксер попал под обстрел.

"Подарил Усику свой патч [шеврон - Ред.]. Переждали пару прилетов. Такой вечер. Рад был видеть", - говорится в подписи под фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из своих интервью Усик выразил надежду на то, что война в нашей стране закончится с наступлением осени. Спортсмен отметил поддержку украинцев со стороны всего цивилизованного мира, который должен помочь нам победить агрессора.

Кроме того Саша признался, что столкнулся с волной оскорблений в социальных сетях после того, как он резко осудил военную агрессию России. В соседней стране спортсмена считают предателем и в то же время его критикует и часть соотечественников.

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