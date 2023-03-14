''Как больного'': российский чемпион, который прячется под флагом Канады, оскорбил Усика из-за отношения украинца к РФ

Чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0, 19 КО) оскорбил украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) за слова об агрессорах. 38-летний боксер, который выступает под флагом Канады, а не РФ, чтобы избежать санкций, сравнил нашего соотечественника с больным человеком.

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Об этом Бетербиев заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Уроженец дагестанского Хасавюрта в насмешливой и пренебрежительной форме добавил, что понимает позицию Усика в отношении российских оккупантов, а также добавил, что боксеры много ударов пропускают в голову, и это нужно учитывать.

"Его слова... Думаю, его можно понять, как врачи понимают больного. Они же с пониманием относятся к больному, не осуждают. Боксерам тоже нужно делать какие-то скидки. Боксеры же много пропускают по голове – тем более в тяжелом весе. Нужно делать скидку, не обижаться на него, отнестись с пониманием. В тяжелом весе же тяжелые удары", – сказал Бетербиев, который называет "своим братом" президента Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее Усик выразил разочарования из-за реакции многих людей в мире, которые думают, что война в Украине – это выдумка и игра. Он также критиковал Запад за недостаточную помощь нашей стране.

Олескандр резко выступил против допуска РФ к Олимпийским играм 2024 года, чем взбесил российских болельщиков. Кроме того, объединенный чемпион категорично высказался об украинском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик намекнул на бой с британцем Тайсоном Фьюри, после чего россияне принялись массово желать украинскому чемпиону поражения. Кроме того, представители страны-агрессора взбесились из-за проукраинского ультиматума нашего соотечественника к британцу.

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