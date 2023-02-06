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"Дайте нам танки и созерцайте победу": Усик обратился к союзникам Украины, назвав ее забором, а россиян – каннибалами

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
6,5 т.
'Дайте нам танки и созерцайте победу': Усик обратился к союзникам Украины, назвав ее забором, а россиян – каннибалами

Украина после начала полномасштабного вторжения 24 февраля стала буфером между Россией и Европой. При этом западные союзники нашей страны не спешат оказывать всю необходимую поддержку, которая поможет завершить войну.

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''Дайте нам танки и созерцайте победу'': Усик обратился к союзникам Украины, назвав ее забором, а россиян – каннибалами

Такое мнение в интервью британскому изданию The Guardian выразил украинский объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО). Он призвал западные страны поставлять нашей армии всю технику, запросы по которой делают военные.

 
''Дайте нам танки и созерцайте победу'': Усик обратился к союзникам Украины, назвав ее забором, а россиян – каннибалами

"Мир, мне кажется, боится оказать нам необходимую поддержку. Украина теперь забор, который сдерживает невероятное количество каннибалов, желающих захватить себе полмира. Украина – это забор, сдерживающий Россию. Дайте нам танки, дайте нам оружие и созерцайте победу. У меня есть флаг, который подарил мой друг и коллега, когда я служил в пограничной службе Украины . Его подписывают ребята, которые защищают нашу страну в Бахмуте. Мне подарили этот флаг, и он всегда со мной. Это придает мне сил", – рассказал Усик.

''Дайте нам танки и созерцайте победу'': Усик обратился к союзникам Украины, назвав ее забором, а россиян – каннибалами

Ранее боксер рассказал, что ему массово желают россияне в социальных сетях. Кроме того, Александр помогает восстанавливать дом своего друга-боксера сборной Украины Алексея Джунковского, которого застрелили российские оккупанты. Ранее Усик потроллил российского пропагандиста Владимира Соловьева.

''Дайте нам танки и созерцайте победу'': Усик обратился к союзникам Украины, назвав ее забором, а россиян – каннибалами

Как сообщал OBOZREVATEL, американский промоутер Фрэнк Уоррен объявил дату боя Усик – Фьюри, который состоится в конце весны.

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