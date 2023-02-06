''Дайте нам танки и созерцайте победу'': Усик обратился к союзникам Украины, назвав ее забором, а россиян – каннибалами

Украина после начала полномасштабного вторжения 24 февраля стала буфером между Россией и Европой. При этом западные союзники нашей страны не спешат оказывать всю необходимую поддержку, которая поможет завершить войну.

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Такое мнение в интервью британскому изданию The Guardian выразил украинский объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО). Он призвал западные страны поставлять нашей армии всю технику, запросы по которой делают военные.

"Мир, мне кажется, боится оказать нам необходимую поддержку. Украина теперь забор, который сдерживает невероятное количество каннибалов, желающих захватить себе полмира. Украина – это забор, сдерживающий Россию. Дайте нам танки, дайте нам оружие и созерцайте победу. У меня есть флаг, который подарил мой друг и коллега, когда я служил в пограничной службе Украины . Его подписывают ребята, которые защищают нашу страну в Бахмуте. Мне подарили этот флаг, и он всегда со мной. Это придает мне сил", – рассказал Усик.

Ранее боксер рассказал, что ему массово желают россияне в социальных сетях. Кроме того, Александр помогает восстанавливать дом своего друга-боксера сборной Украины Алексея Джунковского, которого застрелили российские оккупанты. Ранее Усик потроллил российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский промоутер Фрэнк Уоррен объявил дату боя Усик – Фьюри, который состоится в конце весны.

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