''Награды крови, смерти и слез'': Усик выступил против допуска России на Олимпиаду

Украинский объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) выступил против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям и, в частности, Олимпийских играх. Он напомнил, что армия агрессоров совершает многочисленные военные преступления в Украине, в том числе, и в отношении атлетов.

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Об этом Усик заявил в обращении к президенту Международного олимпийского комитета (МОК), которое было опубликовано на странице боксера в социальной сети Instagram. Наш соотечественник добавил, что Россия принесла в Украину убийства, смерти, разрушения, кровь и слезы.

"Господин Бах, хочу обратиться именно к вам. Я – украинский спортсмен, олимпийский чемпион 2012 года по боксу и действующий чемпион супертяжелого веса. Вы хотите разрешить российским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях. Российская армия пришла на нашу землю, убивает мирное население, убивает спортсменов, убивает тренеров. Разрушает спортивные площадки и залы. Российские спортсмены будут добывать на международных соревнованиях награды крови, смерти и слез. Вам я хочу пожелать мирного неба, здоровья и радости", – сказал Усик.

Ранее боксер раскритиковал союзников Украины за недостаточную поддержку нашей страны, которую назвал забором, "сдерживающим Россию". Также Усик рассказал, что ему массово желают россияне в социальных сетях. Кроме того, Александр помогает восстанавливать дом своего друга-боксера сборной Украины Алексея Джунковского, которого застрелили российские оккупанты. Ранее Усик потроллил российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский промоутер Фрэнк Уоррен объявил дату боя Усик – Фьюри, который состоится в конце весны.

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