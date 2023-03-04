''Мы просто все придумываем''. Усик сказал, что думают в мире о войне в Украине

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО), который в качестве амбасадора на фандрейзинговой платформе UNITED24 возглавляет кампанию по сбору средств на восстановление Ирпеня, в интервью CNN высказался о войне в Украине. Знаменитый боксер разочарован тем, что многие в мире не понимают серьезность ситуации.

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Усик сказал CNN Sport, что его друг, который учил детей боксировать, был убит российскими войсками, когда пытался защитить студию. А его собственный семейный дом был разграблен российскими оккупантами.

"Меня мотивирует идея, что я должен помочь своей нации, своему народу. Бог дал мне шанс оказаться на телевидении, быть, благодаря Богу, известным в мире спорта. Это моя возможность поделиться с людьми тем, что происходит. Многие люди в мире думают, что здесь происходит какая-то игра, а мы просто все это выдумываем", — сказал Усик.

Напомним, что Александр в свой день рождения открыл сбор средств на восстановление многоквартирного дома в Ирпене по улице Лысенко 14.

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