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Жена Усика – о звонке Поветкина: начал рассказывать, что в Украине что-то не так

Александр Чеканов
Бокс
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Екатерина Усик назвала Поветкина трусом

Бывший российский чемпион мира Александр Поветкин (36-3-1, 25 КО) выходил на связь с Александром Усиком (19-0, 13 КО) и хотел донести ему свое видение происходящего в нашей стране. Российский боксер выразил мнение, что украинцы якобы не владеют правдивой информацией.

О звонке Поветкина рассказала супруга Усика Екатерина в интервью YouTube-каналу PravdaTUT Lviv. Она высмеяла слова россиянина, так как тот всю информацию получает лишь из подконтрольных Кремлю СМИ.

Усик в Чехии с украинским флагом.
Екатерина Усик.
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"В русском мире есть адекватные боксеры. Но то, что рассказывал Александр Поветкин... Он не понимает вообще ничего. Он начал звонить Саше и рассказывать истории, что у нас что-то не так, что нам что-то кажется. Как он может знать, что у нас? Многие вообще отморозились. Не поддержали, ничего не написали. А в мирное время были какие-то созвоны. Война раскрыла все карты, всех людей. Боксеры, не боксеры... Всех людей. К сожалению, такой ценой", – сказала девушка.

Усик с чемпионскими поясами
Александр и Екатерина Усик

Ранее Екатерина назвала Поветкина трусом. Она упрекнула боксера в том, что тот считал украинцев братским народом, а затем поддержал войну.

Поветкин поддержал войну в Украине.
Александр Усик и Александр Поветкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик отправился в Европу для подготовки к реваншу с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). СМИ стало известно, что поединок будет отложен на месяц.