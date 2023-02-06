''Невозможно слушать твою блевоту'': Усик взбесил россиян после критики допуска РФ на Олимпиаду

Российские боксерские болельщики обрушились с волной хейта на украинского объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (20-0, 13 КО) после того, как он выступил против допуска спортсменов из РФ к Олимиаде-2024. Пользователи из страны-агрессора в массовом порядке атаковали страницу нашего боксер в социальной сети Intagram.

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Реагируя на видеообращение Усика к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, россияне оставляют сотни оскорбительных комментариев. Следуя нарративам кремлевской пропаганды, он обвинили украинского суперчемпиона, дом которого под Киевом был занят оккупантами, в смешивании спорта и политики, а также работе на Запад.

"Стыдоба! Причем здесь спортсмены? Если ты продался полите, не суди по себе!", "Саша, ты бес", "Причем тут спортсмены, они же не убивают никого, кормят свои семьи", "Жаль, что такой спортсмен стал марионеткой западной политики", "Боженька накажет Вас, Олександр, за такие слова!", "Как же низко ты пал, Усик. Жалко смотреть на тебя!", "Отписка, это дно. Стыдно", "Российская Федерация наведет порядок в ваших головах и в новой республике Украина в составе РФ", "Когда-то был ты нормальным. Сейчас же невозможно слушать твою блевоту", – пишут Усику российские подписчики.

Ранее боксер рассказал, что ему массово желают россияне в социальных сетях. Кроме того, Александр помогает восстанавливать дом своего друга-боксера сборной Украины Алексея Джунковского, которого застрелили российские оккупанты. Ранее Усик потроллил российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский промоутер Фрэнк Уоррен объявил дату боя Усик – Фьюри, который состоится в конце весны.

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