''Не надо стучать по лбу'': Усик высказался об украинском языке, упомянув о принуждении

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) призвал не заставлять украинцев разговаривать на государственном языке. По мнению боксера, люди сами придут к такому решению, а многие из наших соотечественников после полномасштабного вторжения России уже это сделали.

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Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу издания "Украинская правда". Он добавил, что нужно поддерживать тех, кто сейчас переходит с русского на украинских, в особенности тех жителей страны, которые родились и провели долгие годы в русскоязычных регионах. При этом боксер сделал характерный жест пальцем.

"В большинстве своем я общаюсь на украинском языке дома, с друзьями, на тренировках. Иногда вылетают какие-то слова, конечно. Но я вам хочу сказать по этому поводу, что мы не должны заставлять людей говорить на украинском языке. Кто-то родился в той части Украины, где говорят исключительно на украинском, а кто-то – в Мариуполе, Крыму, Донецке, где исключительно на русском. Мы не должны таких людей осуждать. Им надо помогать, Чем больше мы будем их заставлять что-то делать, тем более люди будут ставить перед собой забор. Но каждый придет к этому. Не надо стучать по лбу и говорить, что ты неправильно говоришь или ненастоящий украинец. Надо помогать, а не быть, как говорится, плохим прокурором", – сказал Усик.

Ранее Александр раскритиковал союзников Украины за недостаточную поддержку в войне с Россией. Он также выступил против допуска РФ к Олимпийским играм 2024 года, чем взбесил российских болельщиков.\

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что нужно делать украинцам, когда они читают российские новости. Он также позвонил одному из военных, что попало на видео.

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