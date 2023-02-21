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"Не надо стучать по лбу": Усик высказался об украинском языке, упомянув о принуждении

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
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'Не надо стучать по лбу': Усик высказался об украинском языке, упомянув о принуждении

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) призвал не заставлять украинцев разговаривать на государственном языке. По мнению боксера, люди сами придут к такому решению, а многие из наших соотечественников после полномасштабного вторжения России уже это сделали.

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''Не надо стучать по лбу'': Усик высказался об украинском языке, упомянув о принуждении

Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу издания "Украинская правда". Он добавил, что нужно поддерживать тех, кто сейчас переходит с русского на украинских, в особенности тех жителей страны, которые родились и провели долгие годы в русскоязычных регионах. При этом боксер сделал характерный жест пальцем.

''Не надо стучать по лбу'': Усик высказался об украинском языке, упомянув о принуждении
''Не надо стучать по лбу'': Усик высказался об украинском языке, упомянув о принуждении

"В большинстве своем я общаюсь на украинском языке дома, с друзьями, на тренировках. Иногда вылетают какие-то слова, конечно. Но я вам хочу сказать по этому поводу, что мы не должны заставлять людей говорить на украинском языке. Кто-то родился в той части Украины, где говорят исключительно на украинском, а кто-то – в Мариуполе, Крыму, Донецке, где исключительно на русском. Мы не должны таких людей осуждать. Им надо помогать, Чем больше мы будем их заставлять что-то делать, тем более люди будут ставить перед собой забор. Но каждый придет к этому. Не надо стучать по лбу и говорить, что ты неправильно говоришь или ненастоящий украинец. Надо помогать, а не быть, как говорится, плохим прокурором", – сказал Усик.

''Не надо стучать по лбу'': Усик высказался об украинском языке, упомянув о принуждении
''Не надо стучать по лбу'': Усик высказался об украинском языке, упомянув о принуждении

Ранее Александр раскритиковал союзников Украины за недостаточную поддержку в войне с Россией. Он также выступил против допуска РФ к Олимпийским играм 2024 года, чем взбесил российских болельщиков.\

''Не надо стучать по лбу'': Усик высказался об украинском языке, упомянув о принуждении

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что нужно делать украинцам, когда они читают российские новости. Он также позвонил одному из военных, что попало на видео.

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