'Подерусь с кем угодно': Фьюри высказался об отказе от второго боя с Усиком

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) не планирует отказываться от повторного поединка против Александра Усика (21-0, 14 КО). Цыганский король, как называют британца, подтвердил, что намерен после боя 18 мая вновь подраться с украинцем осенью нынешнего года, а именно в октябре.

Об этом Фьюри рассказал журналисту телеканала ESPN Майку Коппингеру, пишет тот на свой странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Ближайший соперник Усика намерен провести минимум восемь боев до завершения карьеры, в чем заинтересованы, в частности, устроители боксерских шоу из Саудовской Аравии.

"Я принял два боя с Усиком. После этого я проведу еще парочку боев с большой старой сосиской Энтони Джошуа. А затем я подерусь с кем угодно. В Саудовской Аравии хотят увидеть 10 моих боев, ну, или 8-10. Где-то так. Мы можем их очень быстро организовать в ближайшие несколько лет", – сказал Фьюри.

Накануне промоутер Тайсона Боб Арум выступил против идеи задействовать шесть судей для подсчета очков во время поединка Усик – Фьюри. А Александр Красюк иронично отреагировал на пресс-конференцию Тайсона, во время которой тот раскрыл свое отношение к украинцу, а также высказался о срыве поединка 17 февраля. Представитель Усика назвал перформанс прощанием Фьюри со своим поясом WBC.

Кроме того, в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

Перед этим Тайсон вспомнил о войне в Украине. В свою очередь Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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