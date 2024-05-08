'Вся его бравада': в сборной России злобно оценили шансы Усика в бою с Фьюри

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов отметился бредовыми высказываниями о шансах Александра Усика (21-0, 14 КО) в поединке против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Представитель РФ назвал британского боксера фаворитом противостояния, а слабостью украинца – его патриотическую позицию.

Об этом Кравцов заявил в интервью порталу Чемпионат.com. По его словам, в пользу Фьюри говорит его превосходство в физических данных, а Усик якобы плохо держит удары по корпусу. При этом россиян считает это проявлением психологический слабости Александра, к которому тренер сборной РФ отнес проукраинские заявления нашего боксера.

"Я беру лучшего Усика и лучшего Фьюри. Для меня фаворит – Тайсон. 60 на 40. 20 килограммов перевеса никто не отменял. Фьюри будет тактически использовать свой вес. У Усика проблемы и с корпусом, и с психологией. Он более аккуратный и осторожный. Но сейчас это одна из проблем. И с корпусом. Уже не первый раз у него эти закосы. Корпус – это все психология. Он дает себе слабинку, ломается. Вся его бравада, политические заявления… Все это защитная реакция на слабость психологии", – сказал Кравцов.

На позапрошлой неделе стал известен транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Перед этим Фьюри откровенно высказался об Усике, назвав того страшным человеком. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт. Кроме того, были озвучены фантастические гонорары соперников за поединок 18 мая.

Стало известно, что второй реванш Усика и Фьюри запланирован на середину октября. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца.

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!