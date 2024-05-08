Появилось видео с истинным отношением Усика к России

Команда непобедимого украинского чемпиона Александра Усика опубликовала видео, в котором показала как проходит тренировки нашего соотечественника в преддверии боя с Тайсоном Фьюри. В какой-то момент в кадр попал диалог Александра со своим катменом из Канады Рассом Анбером, характерно демонстрирующий отношение крымчанина ко всему российскому.

Расс является основателем компании Rival Boxing Gear, которая производит различный боксерский инвентарь отличного качества. В этот раз Анбер привез Усику "лапы" раскрашенные в красно-бело-синие цвета.

Усик отказался использовать эту экипировку, и попытался объяснить почему.

"Не очень хорошая комбинация. Британская? Нет. Несуществующей страны. 404", – заявил наш боксер.

Анбер не сразу понял, почему именно 404, но позже ему объяснили, что это отсылка к интернет-странице 404, которая открывается, если запрашиваемый сайт невозможно найти или он не существует.

Напомним, что обладатель титулов WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик (21-0, 14 КО) и чемпион WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) сразятся за абсолютный титул 18 мая.

Уже известен транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Перед этим Фьюри откровенно высказался об Усике, назвав того страшным человеком. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт. Кроме того, были озвучены фантастические гонорары соперников за поединок.

Стало известно, что второй реванш Усика и Фьюри запланирован на середину октября. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца.

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