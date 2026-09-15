Долгое время считался пропавшим без вести: в Киеве проводили в последний путь добровольца, погибшего под Бахмутом. Фото

Прощание с Андреем Феночкой состоялось 15 сентября в крематории Байкового кладбища в Киеве. Воин погиб 12 февраля 2024 года на позиции возле села Богдановка Бахмутского района Донецкой области.

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Родные и сослуживцы рассказали OBOZ.UA, что после гибели Андрея его тело не могли забрать с позиции, которая находилась примерно в 50 метрах от российских военных. После проведения ДНК-экспертизы, подтвердившей личность погибшего, его наконец смогли похоронить.

Возвращение домой

Андрей Феночка родился 26 ноября 2001 года. После смерти отца в 2019 году он решил пойти на военную службу, хотя у него были проблемы со здоровьем.

Мама Андрея Юлия Попова рассказала, что сын очень тяжело переживал смерть отца. Сначала он пошел на срочную службу, однако из-за проблем с давлением его пришлось комиссовать.

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"И только-только он вернулся, как через полгода началась полномасштабная война, и он снова ушел добровольцем. Сначала в ТРО, а потом говорит: "Мама, я подписал контракт"", – вспомнила Юлия.

В 2022 году Андрей добровольно присоединился к ДФТГ, а затем служил в Киевской территориальной обороне. Впоследствии он перевелся в 58-ю отдельную мотопехотную бригаду, а позже – в 56-ю отдельную мотопехотную Мариупольскую бригаду.

Последний бой

12 февраля 2024 года Андрей находился на позиции возле Богдановки. По словам его матери, позицию разгромили, погибли четверо военных. Забрать тела сразу не удалось, поскольку украинские позиции располагались примерно в 50 метрах от российских.

"Их просто разбомбили. Вот, этот парень, который был на соседнем участке, он может ещё что-то добавить", – рассказала Юлия Попова.

Побратимы несколько раз пытались штурмом отбить эти позиции, но забрать тела не смогли. Из-за этого Андрей долгое время числился пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Последний раз друг детства общался с Андреем примерно за неделю до его гибели. По его словам, боец вернулся с позиции уставшим и сказал, что хочет отдохнуть, а поговорить они попозже.

"Никогда, даже находясь на передовой, не жаловался на какие-то трудности. Ну, все понимали, что это сложно, но Андрюха был таким парнем, что трудности – это просто трудности, и всё. Их можно преодолеть, пройти. Но он никогда не жаловался", – рассказал товарищ Андрея.

Близкие Андрея вспоминают его как человека, который всегда был готов поддержать друзей. Во время прощания побратимы говорили о его характере, службе и решении добровольно защищать Украину.

Таким его помнят

Друг детства Андрея рассказал, что тот еще со школьных лет хотел связать свою жизнь с армией. По его словам, примерно в шестом или седьмом классе Андрей уже говорил, что в 18 лет пойдет служить добровольцем.

После срочной службы он вернулся к гражданской жизни, но с началом полномасштабного вторжения снова ушел защищать Украину. Сначала присоединился к ДФТГ и ТРО, а затем отправился на передовую.

"В восемнадцать лет он хотел пойти в армию. Он поступил на срочную службу, отслужил где-то, а после возвращения работал здесь в гражданской жизни. А в первый же день полномасштабной войны – ТРО, ДФТГ и всё такое – отправился уже на Большую войну, на передовую", – рассказал его друг.

Другой товарищ, Богдан, назвал Андрея человеком, на которого можно было положиться в любой ситуации. Он вспоминает его как доброго и внимательного друга, который больше слушал других, чем рассказывал о своих проблемах.

"Андрей был человеком с самой доброй душой. Это именно тот друг, на которого, на самом деле, всегда можно было положиться, в любой ситуации", — сказал Богдан.

Прощание с воином

15 сентября Андрея Феночку проводили в последний путь в крематории Байкового кладбища в Киеве. Прощание состоялось с военным церемониалом – почетным караулом и выстрелами в воздух.

После проведения ДНК-экспертизы личность Андрея подтвердили. По словам его матери, совпадение составило 29,9. Трёх других военнослужащих, погибших вместе с ним, также уже похоронили.

Юлия Попова хочет подготовить петицию с просьбой присвоить её сыну звание Героя Украины.

"Он действительно герой, потому что в такой ситуации пошел защищать страну, защищать нас. И был очень, очень смелым, очень хорошим и преданным человеком", – сказал об Андрее его товарищ.

Андрей Феночка погиб в 22 года. Его тело семья ждала более двух с половиной лет после гибели.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об Андрее Феночке еще в 2018 году. Тогда 16-летний парень стал жертвой громкого нападения возле железнодорожного вокзала "Южный" в Киеве.

Вечером 11 июня Андрей вместе с друзьями шел в супермаркет Novus. По его словам, им навстречу двигалась группа примерно из 40 ромов, от которых ребята решили убежать. Андрей оказался позади остальных, после чего получил удар по голове и потерял сознание.

"Их было человек 40. Мы поняли, что будет лучше убежать от них. Так получилось, что я оказался позади всех. В какой-то момент мне что-то прилетело в голову, скорее всего бутылка. От удара потерял сознание", – рассказывал тогда 16-летний Андрей журналистам OBOZREVATEL.

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