В Саудовской Аравии назвали дату реванша Усик – Фьюри

Реванш Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) после первого боя боксеров 18 мая состоится в середине октября. Именно такого плана придерживаются организаторы грандиозных спортивных шоу из Саудовской Аравии и откроет новый сезон Riyadh Season.

Об этом в интервью телеканалу ESPN заявил глава Главного управления по вопросам развлечений страны Турки Алалших. По его словам, повторное противостояние Усик и Фьюри должно состояться 12 или 13 октября. При этом функционер отметил, что с нетерпением ожидает боя украинца и британца.

"18 мая состоится самый ожидаемый мой. Жемчужина мои усилий. История запомнит этот бой. Как я начал заниматься организацией боксерских боев, все промоутеры конкурировали друг с другом. Теперь же нам удалось заставить их работать всем вместе", – сказал аравиец.

На позапрошлой неделе был назван транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Также появились новые детали проведения двух боев Усика и Фьюри, включая реванш в октябре нынешнего года. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца. В команде Александра также назвали боксера, который заменит британца в случае отказа того выходить на ринг 18 мая.

Бывший двукратный чемпион мира Джошуа вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!