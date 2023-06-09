'Нет ограбления': глава WBC подвел неутешительный для Ломаченко итог боя с Хэйни

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил уверенность в том, что украинец Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) не был ограблен судьями в поединке против американца Девина Хэйни (30-0, 15 КО) 20 мая. Функционер отметил, что уроженец Белгород-Днестровского остался победителем в глазах болельщиков, однако итоговый счет не вызывает у него негодования.

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Об этом Сулейман заявил в интервью talkSport. Он подчеркнул, что вокруг больших боев всегда разворачивается очень много споров. Глава WBC добавил, что с радостью бы посмотрел реванш Ломаченко и Хэйни, так как бой между ними стал действительно захватывающим.

"Каждый раз, когда проходит большой бой и этот бой очень ближний, возникает много споров. Ломаченко завоевал сердца людей, у фанатов он стал победителем. Но это был очень ближний бой. Можно было отдать преимущество в одну или другую сторону, можно было дать ничью. Так что здесь нет никакой полемики, нет ограбления, нет отторжения. Я считаю, это был захватывающий бой. Горжусь боксерами. Горжусь Хэйни, который поднялся на такой уровень. Горжусь Ломаченко, который дрался на фоне утомительных обстоятельств. Конечно, все хотели бы увидеть реванш", – сказал Сулейман.

Напомним, Лома провел свой 20-й поединок на профессиональном ринге. Бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena против Хэйни прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) назвал это ограблением украинца.

Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Команда Ломаченко объявила о том, что подает протест на результат боя. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов.

Американский катмен и тренер Расс Анбер заявил, что трижды пересмотрел бой Василия и Девина и всякий раз отдавал победу украинцу. Сам наш боксер потребовал от Хэйни матч-реванш, а также отметил, что этого никогда не случится. Он назвал свой счет боя 20 мая, обозвав американца трусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко не сразу вернулся в Украину после боя с Девином Хэйни. А американец Теофимо Лопес (18-1, 13 КО) высмеял своего соотечественника за поединок против украинца.

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