Просил о помощи: Лопес назвал неожиданный счет боя Ломаченко – Хэйни

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес-младший (18-1, 13 КО) назвал Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) победителем поединка против Девина Хэйни (30-0, 15 КО). Американский боксер выразил уверенность в том, что украинец просто вчистую переиграл своего оппонента и обязан был забирать все пояса дивизиона.

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Об этом Лопес рассказал в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. По его словам, украинский боксер полностью контролировал ход поединка, разбивая защиту Хэйни своими комбинациями и заставляя соперника постоянно просить помощи у своего угла. При этом Теофимо отдал Ломаченко девять раундов из 12, что равно разгромному счету 117-111, хотя большинство экспертов склоняются к 115-113.

"У меня получилось 9-3 по раундам в пользу Ломаченко. Хэйни много недорабатывал. Мне кажется, Ломаченко контролировал бой где-то со второго раунда. Он выбрасывал больше комбинаций. Лома делал в ринге больше, чем Хэйни. Он давил. А судьи хотят сказать, что Хэйни победил потому, что нанес чуть больше ударов по корпусу? Ломаченко переиграл соперника, превзошел его. А Девин постоянно оглядывался назад на отца – мол, папа, помоги мне, я не знаю, что мне делать, он меня просчитал..." – сказал Лопес-младший.

Напомним, Лома провел свой 20-й поединок на профессиональном ринге. Бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena против Хэйни прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) назвал это ограблением украинца.

Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Команда Ломаченко объявила о том, что подает протест на результат боя. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов.

Как сообщал OBOZREVATEL американский катмен и тренер Расс Анбер заявил, что трижды пересмотрел бой Василия Ломаченко и Девина Хэйни и всякий раз отдавал победу украинцу. Сам наш боксер потребовал от Девина Хэйни матч-реванш, а также отметил, что этого никогда не случится. Он назвал свой счет боя 20 мая, обозвав американца трусом.

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