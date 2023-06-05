'Его ограбили': Усик объяснил, почему Ломаченко разрыдался после поражения от Хэйни

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) не считает проявлением слабости слезы Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) после поражения от Девина Хэйни (30-0, 15 КО) в бою 20 мая. Эмоции украинского боксера он объяснил тем, что его кум понял, что не смог подарить победу своим детям.

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Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. Он также назвал ограблением результат боя Ломаченко – Хэйни, но подчеркнул, что речь не идет о коррупции, а лишь о том, что промоутеры решили дать дорогу более молодому и перспективному американцу.

"7-5 по раундам в пользу Ломаченко. Его ограбили в этом бою. Было вот такое судейство, плюс дали дорогу молодому парню и проявили неуважение к тем ребятам, которые много лет дарили болельщикам хорошие бои. Ломаченко заслужил победу в этом бою и звания абсолютного чемпиона мира. Слезы Василия после боя? Я думаю, это произошло из-за того, что он поговорил со своим сыном. Где-то себе в голове он подумал, что не сделал чего-то, чтобы порадовать своих детей и болельщиков. Поэтому мы увидели такие эмоции. Но, послушайте, если мужчина проявляет так эмоции и у него идут слезы, это не слабость. Это нормально и естественно", – сказал Усик.

Напомним, Лома провел свой 20-й поединок на профессиональном ринге. Бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena против Девина Хэйни прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца.

Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Команда Ломаченко объявила о том, что подает протест на результат боя. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов.

Как сообщал OBOZREVATEL американский катмен и тренер Расс Анбер заявил, что трижды пересмотрел бой Василия Ломаченко и Девина Хэйни и всякий раз отдавал победу украинцу. Сам боксер потребовал от Девина Хэйни матча-реванш, а также отметил, что этого никогда не случится. Он назвал свой счет боя 20 мая, обозвав американца трусом.

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